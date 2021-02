Instituto Usiminas retoma Circuito Comunidade

O Circuito Comunidade chega em ritmo de carnaval na programação do Instituto Usiminas, neste domingo (14), das 9h às 11h, no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. Além de levar cultura e arte para as comunidades onde a Usiminas atua, a ação deste mês será com a “Folia Solidária”, cujo objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis, que poderão ser trocados por mudas de árvores cultivadas no Viveiro da Usiminas. A primeira rodada do Circuito Comunidade, prevista para o último domingo (7), foi cancelada em função da chuva.

Por onde o minitrio do Circuito Comunidade passar, o público poderá fazer a troca de 1kg de alimento não perecível pelas mudas. As doações serão revertidas para o Banco de Alimentos de Ipatinga, equipamento municipal que beneficia entidades sociais do município.

O Circuito Comunidade integra o programa Em Casa com o Instituto Usiminas que é patrocinado pela Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A Folia Solidária do Circuito Comunidade vai ser comandada pelos músicos da Orquestra de Câmara do Vale do Aço Keurvisonn Silva Souza Costa, no trompete, e Jansley Nascimento, no trombone. A dupla de metais irá tocar um repertório com as marchinhas de carnaval dos bailes e matinês que fazem sucesso desde a década de 30.

PROPÓSITO

Em 2021, a programação do Circuito Comunidade do Instituto Usiminas será guiada pelo propósito da solidariedade. As ações serão realizadas com o objetivo de alcançar mais pessoas, sempre fazendo a diferença por onde passar. “Obtivemos excelentes resultados de alcance, arrecadação e distribuição de mudas em 2020, sempre levando cultura para as casas. Neste ano, queremos ir além de onde já chegamos, para ajudar entidades e pessoas com dificuldades causadas pela pandemia”, declara a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal.

O Circuito Comunidade foi lançado pelo Instituto Usiminas em maio de 2020 como alternativa para levar atrações culturais e alegria para as comunidades onde a Usiminas atua, em função da pandemia. A ação foi realizada em Ipatinga, Itatiaiuçu e Itaúna, em Minas Gerais, e Cubatão, em São Paulo, com apresentações musicais e performances teatrais. O Circuito Comunidade alcançou cerca de 30 mil pessoas, arrecadando 1 tonelada de alimentos não perecíveis, que foram doados a entidades do Vale do Aço. Também foram distribuídas mais de 6 mil mudas de árvores para as comunidades nas quatro cidades onde o projeto foi realizado.

TEATRO VIRTUAL

O Em Casa com o Instituto Usiminas exibe novamente o espetáculo Shake Shake Show, da Cia. Vagalum Tum Tum, nesta sexta-feira (12), nas suas redes sociais (Instagram e Facebook). Gravada antes da pandemia, a peça apresenta o conto “O Bobo e o Rei”, uma releitura do clássico Rei Lear, de William Shakespeare. O musical traz uma pitada de drama e uma porção de bom-humor para refletir e rir da vida. O Em Casa com o Instituto Usiminas tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.