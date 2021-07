Instituto Usiminas retoma com o programa Visitas Teatralizadas

O Instituto Usiminas, por meio da Ação Educativa, retornou com o programa Visitas Teatralizadas, com a primeira visitação ao Teatro Zélia Olguin marcada para dia 7 de agosto. Em respeito aos protocolos de prevenção à Covid-19, a visita será voltada, neste primeiro período, para famílias e pequenos grupos.

A encenação conta a origem e a história do teatro de maneira dinâmica e interativa. Os atores Diego Martins e Luzia di Resende, juntamente com o público presente, têm a oportunidade de ver e explorar a estrutura do Teatro Zélia Olguin a partir de um texto lúdico, que compara o teatro a um navio. A classificação é livre e as visitas podem ser realizadas às 15h e 17h. O agendamento gratuito pode ser feito pelos telefones (31) 3822-2215 e (31) 98437-3330, no período de 8h30min às 17h.

A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, falou sobre a retomada segura do Visitas Teatralizadas de forma presencial. “É com muita satisfação que retomamos mais esta atividade presencialmente, tomando todas as medidas de biossegurança. Esperamos ansiosos pelo público para conhecer os bastidores do Zélia Olguin”, enfatiza.

Curso para professores

Nos dias 19 e 26 de agosto de 2021, às 19h, o Instituto Usiminas oferecerá, através do Programa de Formação de Professores e Arte-Educadores, o curso gratuito “Coaprendizagem – Desenvolvendo habilidades para fazer junto”, ministrado pela educadora Flavia Vivacqua (SP). Totalmente online, este curso é uma introdução teórica e prática de uma nova forma de aprender e fazer junto. O curso é realizado em dois encontros, nas respectivas datas, sempre às 19h, pela plataforma Zoom. Ao final, os participantes recebem o certificado de cinco horas de curso. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/CursoCoaprendizagem. Mais informações referentes ao evento podem ser obtidas pelo telefone: (31) 3822-2215.

Flavia Vivacqua tornou-se educadora, facilitadora, mentora e terapeuta sistêmica fenomenológica, especialista em evolução de grupos, colaboração e culturas regenerativas. Tem 25 anos de experiência profissional atendendo pessoas e grupos para que alcancem seu potencial evolutivo. Os programas Visitas Teatralizadas e Formação de Professores e Arte-Educadores integram a programação da Ação Educativa do Instituto Usiminas, que tem patrocínio da Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.