A segunda quinzena de dezembro da programação do Instituto Usiminas vem com espetáculos do grupo Santinhas do Pau Oco Produções de Comédias (MG) em dose tripla, com sessões de sexta a domingo (17 a 19). O teatro comédia “O Natal das Santinhas” abre o fim de semana, na sexta-feira (17), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, com diversão garantida para toda família. Nesta apresentação de fim de ano tudo termina bem, graças ao espírito natalino e a visita do papai Noel.

O tradicional natal das Santinhas continua no sábado e domingo (18 e 19), às 20h,no Teatro Zélia Olguin, com o “Natal das Santinhas – Última Chance”. Depois de uma noite de confusão e bebedeira, regada a uma celebração de Natal atrapalhada, as irmãs acordam no dia seguinte em outro lugar, outro teatro, com outras pessoas e o pior… sem lembrarem quem são e tentando solucionar o mistério da noite anterior apresentado na sessão do Teatro do Centro Cultural Usiminas, o antigo convento. A diversão é garantida com muito improviso e cenas de plateia.

Os ingressos para os espetáculos estão à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br. R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia-entrada). Acesse pelo link https://bit.ly/ingressosIU.

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES

No sábado (18), às 20h, o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe a Academia Olguin apresentando o espetáculo de dança “Branca de Neve e os Sete Anões”. O clássico da literatura infantil foi livremente adaptado por Salette Olguin e Larissa Olguin, com trilha sonora de Stravinsky, Saint-Saens e Drigo. O espetáculo tem como convidado especial o bailarino Luan Barcelos, da São Paulo Cia. de Dança e no elenco estão as bailarinas Noelle Dias, como Branca de Neve, Larissa Olguin, como madrasta, Sophia Passos e as alunas da Academia Olguin.

Ingressos para o espetáculo de dança: R$ 25 (ingresso solidário, mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou material de limpeza, no dia do evento.) R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia-entrada). A venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e no site www.evetim.com.br. Acesse pelo link https://bit.ly/ingressosIU.

ARTE EM FAMÍLIA

O Instituto Usiminas promove mais um Arte em Família, desta vez com a oficina “Natal Sustentável: criação de enfeites de Natal com materiais recicláveis”, com a artista plástica Rosane Dias (MG). A oficina gratuita será realizada no próximo sábado (18), às 10h, no Centro Cultural Usiminas. As famílias participantes irão aprender a criar seus próprios enfeites de Natal reutilizando descartáveis, embalagens de materiais diversos e tintas artesanais. O Arte em Família tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Agendamento gratuito: (31) 98437-3330 (WhatsApp), das 8h30 às 17h.