Instituto Usiminas traz espetáculos e atividades educativas na programação de agosto

Agosto chega com novidades na programação híbrida do Instituto Usiminas, que continua com as atrações gratuitas no “Reencontro no Jardim”. O show de Música Instrumental do “Quinteto Sem Dono” abre a programação deste mês, na próxima sexta-feira (6), às 20h, levando o melhor dos clássicos do Jazz e de canções instrumentais brasileiras para o Jardim do Centro Cultural Usiminas. Toda programação de agosto é realizada com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e está disponível no site do Instituto Usiminas (www.institutousiminas.com).

Na formação do “Quinteto sem dono”, os talentosos músicos do Vale do Aço, Marcony Carvalho (teclados), Dinho Valeriano (baixo), Wemerson Rodrigues “Geléia” (bateria), Calebe Bicalho (sax) e Junio Endrix (guitarra). Juntos, apresentam uma performance desprendida de padrões, com improvisos e diálogos fluidos. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos pelo site Eventim (https://bit.ly/ingressosAgo2021). O público presente no Centro Cultural Usiminas, deve usar máscaras e manter o distanciamento entre as cadeiras.

Na sexta-feira seguinte (13/08), também às 20h, a programação segue com o espetáculo de comédia “Vão Falar de Coisa Boa?”, com os humoristas Caju e Totonho (BH). No dia 21/08, às 20h, a Série Espetáculo de Teatro apresenta o musical Ópera de Sabão, com a Cia. Maria Cutia (BH), inspirado nas radionovelas. Já no dia 28/8, às 16h, será a vez do Circo de Família, com a Cia. Circunstância (BH), reunir a tradição do circo, o teatro de rua e a palhaçaria.

Na última sexta do mês (27/08), o Concerto Trilhas Sonoras de Cinema, com a Orquestra de Câmara Vale do Aço, vai encantar o público com sucessos que fizeram a história do cinema. As atrações realizadas no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas serão transmitidas ao vivo pelo canal do Instituto Usiminas no YouTube (youtube.com/InstitutoUsiminas).

E quem prestigiar as atrações poderá participar da Troca Solidária, doando um litro de leite em troca de uma muda cultivada no Viveiro de Mudas da Usiminas. As arrecadações são destinadas para entidades do Vale do Aço. A iniciativa que começou em julho arrecadou 160 litros de leite, trocados por mudas. As doações foram destinadas ao Lar Paulo de Tarso, no Bom Retiro, e ao Núcleo Assistencial Maria da Cruz, o NAEMC, no Limoeiro.

DIVERSÃO EM FAMÍLIA

As famílias vão poder desfrutar das atividades da Ação Educativa com segurança, seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19, nesta volta gradativa da programação presencial do Instituto Usiminas. O programa Visitas Teatralizadas será retomado no próximo sábado (07/08), com sessões às 15h e às 17h, no Teatro Zélia Olguin (Cariru). A visita interativa conta a origem e a história do teatro de maneira dinâmica, com os atores Luzia de Resende e Diego Martins.

Para quem deseja uma experiência ao ar livre, o Aventura no Viveiro terá novas sessões às 9h e às 14h, no domingo (14/8). Em uma visita ao Viveiro de Mudas da Usiminas, as famílias são conduzidas pela personagem Flora Manga em uma contação de histórias, plantio de mudas, piquenique no bosque e uma trilha pela floresta. O agendamento gratuito deve ser feito pelos telefones (31) 3822-2215 e (31) 98437-3330 , de 8h30 às 17h

Para os fãs de teatro, a dupla Gledes Gualberto e Paulo David, do Quintal da Guegué (MG), está de volta à programação com a contação de histórias “O Caso do Bolinho”, que será no dia 21/08, às 15h, no Teatro Zélia Olguin. A atração contará com tradução em Libras. A entrada é gratuita mediante a retirada de ingressos pelo site (https://bit.ly/ingressosAgo2021).

HOMENAGEM AOS PAIS

A emoção vai tomar conta das ruas de Ipatinga, nos domingos deste mês, durante o Circuito Comunidade Especial Dia dos Pais. Os músicos Wellington Assunção (bandolim) e Fabiano Cruz (violão) formam o “Duo Amigo Velho” e vão homenagear os pais com sucessos de grandes compositores de choro. O primeiro show itinerante será no domingo (8), no bairro Ideal, das 8h30 às 11h30. O Circuito Comunidade também vai passar pelos bairros Areal e Imbaúbas – Região Unileste (15/08), no bairro das Águas e Castelo (22/08) e encerrando no Canaã (29/08).

Em Cubatão, o Dia dos Pais também será celebrado neste domingo (8), com o Circuito Comunidade. Das 15h às 17h, o minitrio vai levar o Duo Flauta e Violão, com Anderson Oliveira e Fábio Ferreira.