Instituto Usiminas traz programação especial pelo Dia do Índio

O Em Casa com o Instituto Usiminas lança conteúdos inéditos a partir da próxima semana, com a atração “Música Indígena com Shaneihu Yawanawá”, que será exibida na segunda-feira (19), pelas redes sociais do Instituto Usiminas (Instagram @institutousiminas e https://www.facebook.com/institutousiminas). O conteúdo marca o Dia do Índio, incentivando a valorização da cultura dos povos indígenas brasileiros. O Em Casa com o Instituto Usiminas tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O músico indígena Shaneihu Yawanawá vai apresentar no vídeo do Em Casa suas composições cantadas na língua Yawanawá, do seu CD Kanarô. Uma forma de incentivar os jovens indígenas a falarem sua língua tradicional. O músico acreano do povo Yawanawá vem conquistando fãs no Brasil e no mundo, com suas participações em festivais, teatros e bares no país e na Europa.

Para o músico indígena, contar com espaços culturais para apresentar a arte indígena incentiva a valorização da cultura. “Temos o compromisso com nosso povo e acreditamos que os artistas indígenas têm muito a mostrar por meio das artes, também incentivando outros povos a valorizarem sua cultura”, reforça Shaneihu.

Segundo a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, as programações do Instituto Usiminas primam sempre pela valorização da diversidade e permitem a inclusão, sempre alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). “A diversidade enriquece a nossa programação. Abrimos nossos espaços para artistas independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, sempre promovendo a inclusão e a divulgação das mais diversas manifestações culturais para o nosso público”, comenta Penélope.

ALCANCE

Em 2020, a programação virtual do Instituto Usiminas trouxe três contações de histórias com a atriz indígena Lucia Morais. A artista macapaense apresentou lendas sobre a origem do mundo, vegetação e animais. Todo conteúdo está disponível na Plataforma Educativa do Instituto Usiminas, com acesso gratuito pelo link www.educativoinstituto.usiminas.com.

Lançado em 2020, o Em Casa com o Instituto Usiminas apresentou 120 vídeos com conteúdos de teatro, contação de histórias, oficinas e música. As atrações alcançaram mais de 300 mil pessoas, rompendo fronteiras permitindo ampliar o acesso à nossa programação virtual.