A agenda de eventos ‘Ipatinga, Cidade Luz’ teve nessa quinta-feira (2) a sua noite de gala, com o acendimento das luzes natalinas no Parque Ipanema, principal cartão postal do município. Estima-se que cerca de 10 mil pessoas acompanharam a programação, iniciada às 19h com encenações e uma cantata de quase 150 vozes, a cargo de alunos da Escola Municipal de Artes Cênicas (Emac), Escola de Música Tenente Oswaldo Machado (TOM) e estudantes que fazem parte do programa de Educação em Tempo Integral da rede municipal de ensino. O acendimento da iluminação especial, festejado euforicamente pelo público, aconteceu logo após a entrega simbólica das chaves da “casinha” ao Papai Noel e falas das autoridades presentes.

O Parque Ipanema é o quarto e último ponto da cidade iluminado com recursos da 13ª edição do projeto Seminaluz, que tem o patrocínio da Usiminas por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e, ainda, apoio da Prefeitura de Ipatinga, Instituto Usiminas e Hibridus Dança. Anteriormente, foram iluminados o Centro Cultural Usiminas, no dia 17 de novembro, e o Centro de Memória da Usiminas (antigo Grande Hotel Ipatinga), dia 23, e o Centro Cultural Municipal, em 26 de novembro. Porém, a programação do ‘Ipatinga, Cidade Luz’ ainda terá a iluminação da Estação Memória Zeza Souto, no Centro, e da Igreja São Vicente de Paulo (na zona rural do Ipaneminha), via Lei Aldir Blanc.

ESPETÁCULO DE LUZES

Foram instaladas nas dependências do Parque Ipanema, em vários pontos – em volta da lagoa, nas árvores junto à pista de caminhada, na ilha do catavento –, mais de 350 mil microlâmpadas, algo nunca visto anteriormente.

“É algo emocionante chegar a este momento festivo com tantos moradores da cidade, tantas famílias, podendo celebrar junto conosco! Tivemos um 2021 extremamente difícil, pois no início do nosso mandato a saúde estava em colapso, devido à pandemia, e fomos desafiados a ser ágeis e assertivos em nossas decisões. Felizmente, com todas as medidas preventivas e curativas que adotamos, além do grande contingente de vacinados hoje, os números estão totalmente controlados no município e foi possível realizar este espetáculo. O sentimento é de gratidão por conseguirmos realizar algo tão relevante e de que o ipatinguense gosta tanto”, destacou o prefeito Gustavo Nunes.

O gestor da cidade também aproveitou a ocasião para adiantar que espera concluir seu governo com 100% dos alunos do município inseridos na Educação em Tempo Integral e agradeceu a parceria das empresas privadas, “que nos ajudaram desde o início tanto no combate à Covid como na concretização desses eventos de finais de ano, com destaque para a Usiminas, Instituto Usiminas e Hibridus, nossos parceiros desde a primeira hora no ‘Ipatinga, Cidade Luz’, pois sem eles nada disso seria possível”.

CASINHA DO PAPAI NOEL

Após o acendimento das lâmpadas, centenas de pessoas formaram uma grande fila para conferir a Casinha do Papai Noel e posar para fotos com o bom velhinho.

“É algo que o ipatinguense gosta e sentiu falta durante a pandemia, pois não há festa mais mágica que o Natal, e a aura que se instaura no Parque Ipanema com as luzes é algo surreal. Não à toa, assim que a casinha foi aberta, corri para levar minha filha para tirar uma foto com o ‘bom velhinho’”, destacou a moradora da cidade, Cristiane Gualberto. Centenas de famílias participaram das festividades, num ambiente de muita alegria e segurança.