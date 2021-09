Ipatinga realiza exposição integrada à programação nacional da Primavera dos Museus

Graças às bem-sucedidas estratégias da gestão atual na área de saúde, que possibilitaram um ambiente mais favorável em relação aos números da pandemia de Covid-19, a Estação Memória Zeza Souto, no Centro de Ipatinga, tombada ao patrimônio histórico-artístico-cultural da cidade e reconhecida como Museu Municipal, vem recebendo visitas presenciais, com observância de normas sanitárias.

O titular da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), Alessandro Máximo, salienta que “o governo valoriza e incentiva a Cultura, sendo imprescindível o reconhecimento de artistas regionais em nossos espaços culturais e educativos. Por isso a gestão atual não irá medir esforços para o engajamento comunitário e incentivo à Cultura na cidade”, pontuou.

EXPOSIÇÃO

A Estação Memória Zeza Souto, durante todo o mês de setembro, sedia uma exposição da artista Leigh Alves, com objetos feitos a partir do papel machê. A exposição apresenta esculturas, objetos, acessórios, molduras, enfeites e diversas outras obras artísticas, todas feitas artesanalmente com uso da técnica.

A artista conta que a ideia de expor suas criações surgiu a partir de incentivos de pessoas que admiram seu trabalho. Leigh Alves é moradora de Ipatinga e revela que desde criança vem exercitando suas habilidades, tendo encontrado em diversas formas de manifestação artística os meios de sustento na vida adulta.

15ª PRIMAVERA DOS MUSEUS

A exposição faz parte da 15ª Primavera dos Museus, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em todo território nacional com a temática “Museus: Perdas e Recomeços”. A proposta é uma reflexão sobre o impacto que a pandemia da Covid-19 ocasionou nas ramificações da sociedade, não somente em nosso presente, mas em nossas memórias e em nosso futuro.

Dentro da programação, além da exposição haverá uma ‘live’ na próxima segunda-feira (20), às 15h, transmitida no Instagram da Prefeitura de Ipatinga, intitulada “Educação Museal e Educação Para o Patrimônio: Conhecendo e Se Reconhecendo na História”. Ainda, está sendo disponibilizado o vídeo “Revisitando a Obra e a Vida de Camila Oliveira”, pelo Instagram da Estação Memória Zeza Souto.

A exposição da artista Leigh Alves está aberta à visitação de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h, na rua Belo Horizonte, 272 – Centro de Ipatinga. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3829-8060.