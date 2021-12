As Secretarias de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel) e de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdetur) de Ipatinga receberam nesta terça-feira (7), durante o Encontro de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, o prêmio de Boas Práticas, devido ao trabalho desenvolvido pela Feirarte – Feira de Arte e Artesanato durante o ano de 2021.

Estiveram presentes para receber a honraria os titulares da Semcel e da Semdetur, secretários Alessandro Máximo e Allex Oliveira, respectivamente, além do diretor de Cultura do município, Gledson Pagung.

Com a premiação, a Feirarte irá compor a edição 2021 do Portfólio de Boas Práticas Municipais organizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais.

“Fico extremamente lisonjeado com a inclusão da Feirarte no Portfólio de Boas Práticas do Estado, pois é algo que fomenta o nosso turismo e economia. Esta certificação só vem fazer eco a algo que sempre enfatizamos, que trata-se de uma manifestação digna de valorização, que já está enraizada no desenvolvimento e no empreendedorismo municipal”, salientou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo e também vice-prefeito de Ipatinga, Allex Oliveira.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Alessandro Máximo, acrescentou: “Para nós é de uma importância ímpar ser lembrado pela Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais em função do trabalho desenvolvido pela Feirarte ao longo de 2021. Vale lembrar que, entre outras ações de valorização dos expositores da Feirarte, durante o ano foram desenvolvidas várias capacitações para os responsáveis inscritos na atividade, inclusive com o suporte do Sebrae Minas. A Feirarte é um patrimônio de Ipatinga, e é significativo que ganhe destaque em nível estadual para que todos saibam da importância cultural e turística que ela tem para o município”, reforçou.