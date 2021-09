Itinerário Cultural transforma a rotina do Terminal Rodoviário de Timóteo

O vai e vem de passageiros no Terminal Rodoviário de Timóteo (MG) sofreu uma pequena alteração na rotina com a realização do programa Itinerário Cultural, cuja abertura ocorreu na noite de quarta-feira (1º). A programação cultural, com exposição de artesanato, mostra de desenhos e apresentações musicais, é uma pausa bem-vinda na rotina de quem se utiliza diariamente a rodoviária para partir ou chegar. A escolha da rodoviária foi feita pelo amplo espaço aberto que proporciona a circulação de ar e garante segurança ao evitar a aglomeração das pessoas. Todos os presentes foram orientados a usar máscara.

“É uma alegria muito grande estar aqui na abertura dos trabalhos. É uma prova que a nossa cidade reúne diversos talentos nas mais diversas áreas. Ao mesmo tempo fico feliz em ver a rodoviária, esse espaço belíssimo, ser integrado ao calendário de eventos de Timóteo”. Foi com essa afirmação que o prefeito Douglas Willkys abriu oficialmente a programação do Itinerário Cultural.

O projeto é uma parceria das Secretarias Municipais de Governo e Comunicação Social; de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; e de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Ele é um desdobramento do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 na qual os moradores definiram as principais demandas para a cidade. O estímulo e ampliação da ocupação e uso de espaços públicos no Município, como a rodoviária, foi um dos temas mais votados pelos moradores durante a consulta pública do PPA.

Como parte do programa Itinerário Cultural, o público poderá acompanhar também, até o fim deste mês de setembro, a Mostra de Artes em homenagem ao Dia da Independência que leva o nome “Um Brasil de Esperança”. A mostra reúne uma série de desenhos produzidos pelos alunos das escolas municipais com a temática que celebra o Dia da Pátria.

No primeiro dia de evento, o público foi brindado com a apresentação de temas clássicos da música nacional e internacional sob a batuta do Maestro Rosendo. A programação incluiu também uma roda de capoeira Arte Brasil e a interpretação de sambas históricos pela Bateria da Escola de Samba Império da Sede.

Para o prefeito Douglas Willkys, a programação do Itinerário Cultural que conta também com uma exposição de trabalhos artesanais da Assoart (Associação de Artesãos do Município de Timóteo), é um resgate importante da cultura local e valorização dos talentos artísticos.

A opinião do prefeito é compartilhada pelo vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, José Vespasiano Cassemiro, o Professor Vespa. “Timóteo tem uma vocação e uma tradição cultural muito forte onde a essência da arte está inserida no nosso povo. É um orgulho poder testemunhar a realização desse evento num momento em que a cidade mostra sinais de avanços no pós-pandemia”, destacou Professor Vespa.

O programa Itinerário Cultural tem sequência nesta quinta-feira com uma série de atrações. Confira:

PROGRAMAÇÃO

2 de Setembro – Quinta-feira

17h – Grupo de Hip-Hop / Cia. Lopes de Dança

18h- Cláudio Sá – MPB

19h – Orquestra de Câmara Vale do Aço

3 de Setembro – Sexta-feira

17h – Dama Espaço Cultural

18h – Congado São Sebastião Guarda de Moçambique

19h – Douglas Netto – MPB – Pop Nacional