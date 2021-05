Lar Divina Providência de Ipatinga recebe Circuito Comunidade

Os 28 residentes do Lar Divina Providência São Vicente de Paulo, localizado no bairro Iguaçu, em Ipatinga, amanheceram ao som do Circuito Comunidade, nessa quinta (6). A ação havia sido programada para março, quando as edições destinadas às casas de acolhimento da cidade foram remarcadas em função dos critérios de prevenção à Covid-19 exigidos pela onda roxa do programa Minas Consciente. O Circuito Comunidade integra o programa Em Casa com o Instituto Usiminas, que tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Comandada pelo músico Hyuri Luna e pelo sanfoneiro Lúcio Mariano, a apresentação “Seresta Sertanejos Românticos” encantou também a diretoria e os moradores do entorno da entidade com clássicos sertanejos. O repertório de sucessos contou como Boate Azul, Dama da Noite, Chalana, Menino da Porteira, Chico Mineiro, Fio de Cabelo, No Rancho Fundo e Estrada da Vida, e emocionou o público presente.

Conforme a presidente do Lar Divina Providência São Vicente de Paulo, Norma Suely Bitencourt, o Circuito Comunidade contagiou a casa com sua alegria. “Essa ação foi um alento para eles [os residentes], que estão tristes e desanimados, sentindo falta das visitas dos familiares. Foi maravilhoso receber o carinho do Instituto Usiminas e do Hyuri Luna. Foi o melhor acontecimento dos últimos tempos aqui na entidade”, reforça a presidente.

PARA ENTIDADES

Mais uma entidade ainda vai receber a atração musical do Circuito Comunidade na próxima semana. A Fazenda Água Viva e o Naemc já haviam recebido a atração, em março. Para atender ao público institucionalizado, que muitas vezes não tem oportunidade de contemplar atrações culturais do lado de fora das entidades, o Instituto Usiminas promove a ação seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19.