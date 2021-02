Minas terá programação temática online no Carnaval

O Carnaval 2021 vai ser diferente do que os mineiros – e os milhares de turistas que costumam visitar o estado nesta época – estão acostumados. Nada de folia ou blocos de rua. Autoridades não autorizaram a festa para conter a pandemia de Covid-19 e evitar mais contaminações, buscando preservar a saúde e a segurança das pessoas.

Com bom humor e criatividade, entretanto, várias iniciativas no estado buscam oferecer programações temáticas para que seja possível curtir o Carnaval em casa com a família ou ter opções de entretenimento sem causar aglomeração. Os espaços culturais da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), por exemplo, estarão abertos à visitação durante o Carnaval, mas seguindo todos os protocolos de segurança estabelecidos pelo Minas Consciente.

CIRCUITO LIBERDADE E MUSEUS

Entre os dias 15 e 17 de fevereiro, equipamentos culturais sob gestão da Secult, além de outros que integram o Circuito Liberdade, e espaços que fazem parte do Sistema Estadual de Cultura e Turismo, seguem abertos.

No Circuito Liberdade, em Belo Horizonte, o Museu Mineiro, o Museu dos Militares Mineiros e o Centro de Arte Popular estarão funcionando. A exceção é para as galerias de arte da Fundação Clóvis Salgado – complexo cultural do Palácio das Artes, e a CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais.

No interior do estado, o Museu Casa Alphonsus de Guimaraens (Mariana), o Museu Casa Guignard (Ouro Preto), o Museu Casa Guimarães Rosa (Cordisburgo) e a Fundação de Arte de Ouro Preto – Faop (Ouro Preto) também funcionarão nos horários já estabelecidos.

FOLIA VIRTUAL

Para garantir a folia na TV, a Rede Minas exibe, nesta sexta-feira (12), às 20h30, a live “Carnaval Virtual da Rainha”, com Daniela Mercury. Margareth Menezes, outra grande artista do Carnaval brasileiro, é a convidada de Mercury para a apresentação.

Integrante do Circuito Liberdade, o Museu das Minas e do Metal (MM Gerdau), promove o Carnaviola entre 12 e 16/02. Ao longo de quatro dias, sempre às 15h, no canal do Youtube do MM Gerdau, Chico Lobo estará à frente de apresentações musicais com os violeiros convidados Wilson Dias, Bilora, Renato Caetano, Quincas da Viola, além da cantora Déa Trancoso e das apresentações do contador de causos e poeta Tadeu Martins.

Já o Memorial Minas Gerais Vale terá duas programações temáticas. No dia 12, às 18h, apresenta o projeto Reflexões sobre o Carnaval em BH, com foco nas ações educativas e nas produções culturais do espaço, com Nancy Mora e Wesley John. A ação será realizada no perfil do espaço cultural no Instagram. No dia 14/2, às 10h, o projeto “Rainha Que Já Não Tem Coroa: Carnaval e Esquecimento em Belo Horizonte (acessível em libras), uma reflexão sobre a festa momesca na capital mineira”, será exibido no perfil do museu no YouTube.

Quem curte músicas históricas de carnaval não pode perder o Sarau Especial de Carnaval do Minas Tênis Clube, que vai acontecer virtualmente na sexta-feira (12), a partir das 18h, no canal do clube no YouTube.

A Casa Fiat de Cultura apresenta, em 21/2, das 11h às 12h30, em uma transmissão ao vivo, o projeto Encontros com Patrimônio sobre Chiquinha Gonzaga – Memória de Eternos Carnavais. As inscrições são gratuitas.

INTERIOR

Tiradentes, na região Central de Minas Gerais, promove o concurso on-line de marchinhas de Carnaval, que estão disponíveis para votação na página o ficial da prefeitura no Facebook.

Além disso, a prefeitura, a Associação Empresarial e a associação dos blocos de Carnaval do município criaram o Circuito Gastronômico de Carnaval: 34 restaurantes locais elaboraram pratos para homenagear os blocos carnavalescos.

Em Diamantina, clássico destino dos foliões em Minas Gerais, a festa on-line recebe o nome de “Alegria em Casa” e vai de sexta (12) a domingo (14). A transmissão acontece pelo canal “Viva Diamantina”, no YouTube; e pela página de mesmo nome no Facebook; às 19h, na sexta-feira e no sábado, e às 16h, no domingo. A organização é da Prefeitura Municipal de Diamantina.

Em Ouro Preto, a folia também será virtual. Na quarta-feira (10), foi aberta a exposição online “Nosso Carnaval, Nossa história”, com elementos que rememoram a festa, um dos destaques da cidade.

Na programação, disponível nas redes sociais oficiais e no canal no YouTube da prefeitura, há, além da exposição, o concurso virtual de samba enredo “Beleza Pura”, o resgate do carnaval tradicional de Ouro Preto por meio de registros dos blocos carnavalescos, e um roteiro gastronômico com participação dos restaurantes locais. A programação pode ser acessada neste link.

No município de Entre Rios de Minas, a prefeitura realiza o concurso de Marchinhas de Carnaval com objetivo de resgatar e divulgar a tradição e incentivar a criatividade dos compositores populares. O evento será virtual, com publicação e divulgação dos vídeos neste link.

Patrocínio também tem inscrições abertas até o dia 16 de fevereiro para o 1º Concurso de Marchinhas para o Carnaval Virtual, realizado pela Fundação Casa da Cultura da cidade. Para participar é necessário gravar um vídeo autoral com a música que vai concorrer ao prêmio.

Outra cidade que incentiva a realização de um Carnaval on-line é Presidente Bernardes. Fazem parte da programação a live “Grito de Carnaval”, no dia 14/2, às 17h, transmitida pela página oficial da prefeitura municipal no Facebook, e o concurso virtual de fotos “O Carnaval que marcou Época pra você”.

BELO HORIZONTE

A capital mineira também será palco de eventos transmitidos pela internet. O ritmo baiano fica por conta do bloco “Baianeiros” que faz um show com transmissão ao vivo, às 14h do domingo.

Outras opções são a websérie de Carnaval do grupo Maria Cutia e do Diversão em Cena, que disponibilizam, até dia 23/2, os capítulos no perfil do Instagram e no canal do YouTube da Arcelor Mittal.