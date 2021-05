Mostra da Cultura Japonesa acontece neste final de semana em Ipatinga

No próximo domingo (16), a Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga (ANBI), realiza o projeto cultural gratuito denominado: Evento da Amizade Brasil-Japão. O evento será no Parque Ipanema, das 8h às 12h. A entidade adotará todas as medidas de segurança e higiene para o público devido a pandemia do novo coronavírus.

Para Yoshiro Togura, presidente da ANBI, o evento tem o cunho de promover a cultura e gerar acesso ao conhecimento da arte japonesa, tão valorizada e perpetuada no Japão. Além de apresentar as ações do Clube Japonês com 55 anos de história em Ipatinga.

Será ofertado gratuitamente uma oficina para o público interessado com as técnicas do Origami, transcrição do nome do participante interessado na caligrafia convencional Hiragana e Katakana, além de som ambiente com música japonesa em formato eletrônico.

O evento é viabilizado por meio da Lei Federal 14.017 – Lei Aldir Blanc, que prevê a manutenção de Espaços Culturais de entidades situados no município de Ipatinga, para promoção da cultura oriental.

HISTÓRICO

Fundada há 55 anos, a ANBI, é uma entidade sem fins lucrativos, com sede situada no bairro Cariru, em Ipatinga, que propõe manter viva a cultura da comunidade descendente do Japão. A Associação desenvolve diversas ações culturais e esportivas como a realização do tradicional Bon Odori, a Noite do Yakisoba, aulas de Aikido, undokai, gatebol, dança sênior, karaokê, ikebana, mahjong, culinária japonesa, treinos de softbol e aula de língua japonesa. Entre as ações e atividades, a Associação busca sempre manter ativa a tradição da cultura nipônica.