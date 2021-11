Cartão-postal de Ipatinga, o Parque Ipanema vai receber a iluminação de Natal em evento gratuito para a comunidade, realizado na próxima quinta-feira (2), às 19h. O evento contará com a tradicional chegada do Papai Noel, Cantata de Natal com alunos da Rede Municipal de ensino, alunos da Escola Municipal de Música TOM (Tenente Oswaldo Machado) e da Escola Municipal de Artes Cênicas (Emac), além de apresentação musical com a dupla Nívea Paula e Mário Rodrigues.

A iluminação natalina do Parque Ipanema é realizada pelo projeto “Seminaluz 13ª edição Mostras Culturais”. A iniciativa conta com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, realização do Seminaluz e Hibridus Dança, com apoio do Instituto Usiminas, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e da Cênika Eventos. O acendimento das luzes de Natal no Parque Ipanema faz parte do conjunto de ações da agenda de eventos ‘Ipatinga, Cidade Luz’, promovida pela Administração municipal com o apoio de diversos segmentos da sociedade.

O projeto “Seminaluz 13ª edição Mostras Culturais” entrega para a cidade quatro pontos de iluminação, feita com mais de 100 mil lâmpadas. Além do Parque Ipanema já estão iluminados o Centro Cultural Usiminas, o Centro de Memória Usiminas e o Centro Cultural da Prefeitura Municipal de Ipatinga.

O público presente é convidado entrar no clima natalino e participar da “Ação solidária Seminaluz 13ª edição Mostras Culturais”, campanha de arrecadação de brinquedos e alimentos não perecíveis para instituições socioassistenciais das comunidades de Ipatinga. Com apoio do Banco de Alimentos Municipal, Casa da Esperança (Naemc), Educandário Família de Nazaré (EFAN), Lar Paulo de Tarso e Lions Clube Ipatinga Ita Drumond, os donativos serão arrecadados durante o evento de iluminação no Parque Ipanema e distribuídos para famílias em vulnerabilidade social atendidas por essas instituições.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Após a inauguração das Luzes de Natal do Parque Ipanema, o Parque Ipanema ficará movimentado por uma programação cultural gratuita selecionada pelo Seminaluz. Na sexta (3/12), tem o espetáculo “Nunca Fui Santa”, com Santinhas do Pau Oco, às 19h30, e às 21h, show com a banda “O Barba”. No sábado (4/12), as atrações começam 14h, com show de Marconi e Diogo. Às 17h, tem o espetáculo infantil “Mariana e o Surgimento das Griottes”, com Chrika de Oliveira. E para encerrar a programação, a viola caipira de Hyuri Luna ganhará o palco em um show especial a partir das 20h.

SOBRE O PROJETO

A iluminação dos quatro espaços é resultado de uma das ações propostas no projeto Seminaluz 13ª edição – Mostras Culturais, em Ipatinga. Seis bolsistas foram previamente selecionados para se dedicarem a estudos com profissionais de iluminação cênica e entregar como resultado as luzes de Natal. O projeto promoveu ainda duas oficinas técnicas, oficina de Iluminação Cênica com Otaviano Mendes e oficina de Áudio profissional com João Maia – Baiano. Oficinas culturais de Viola Caipira com Hyuri Luna, Oficina de Preparação Corporal com Luciano Botelho, Oficina de Interpretação Teatral com Dama Espaço Cultural e Produção Cultural com Wenderson Godoi para a comunidade.

A equipe do Seminaluz é composta por: Diretor Artístico e Curador: Morrison Deolli; Coordenador de produção: Wenderson Godoi; Produtora: Jany Francisca; Assistente de produção/ social media: Rômulo Amaral; Assistente Administrativa: Priscila de Paula; Coordenador de Comunicação: Luciano Botelho; Assessoria Jurídica: Ricardo Fernandes; Design Gráfico/Site: FIP Design; Bolsistas: Adilson Barbosa, Gustavo Henrique, Júnio Henrique, Massio Oliveira e Matisael Lima; Assistentes de produção: Ana Clara de Souza, Bárbara Marques, Eliana Barbosa, Jefferson Augusto e Jéssica Andiara.