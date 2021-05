No Dia Internacional do Museu, Fundação Aperam lança visita virtual teatralizada

Celebrado no dia 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus é marcado neste ano pelo lançamento de uma visita virtual ao Museu Aperam South America. A Fundação Aperam Acesita, antiga Casa de Hóspedes, preparou para a data um passeio ao túnel do tempo no local que abrigou diversas famílias quando chegaram à antiga Acesita.

O vídeo é apresentado por uma guia que vai narrando a história da criação da empresa, que se funde com a cidade de Timóteo. Ao longo do tour virtual, os espectadores podem conhecer itens que integram o acervo da antiga casa, como fotos e utensílios que ajudam a preservar a memória do espaço, apresentando eventos de vários períodos.

Em meio à viagem ao tempo, o público pode se encontrar com as cartas de Maria, antiga moradora da Casa de Hóspedes.

O roteiro do vídeo foi elaborado a partir de informações compiladas do livro Homens e Aços Especiais no Desenvolvimento do Vale do Rio Doce, de autoria de Fábio Americano e Roberto Manella, antigos funcionários da empresa. Nascido e criado em Acesita, Manella é filho caçula de uma prole de seis. Seu pai, vindo da Itália, havia sido contratado para trabalhar na usina como mestre de laminação, o que ele talvez imaginasse como sendo uma experiência passageira, mas acabou se tornando definitivo, como recorda o ‘genuíno acesitano’, como se apresenta Manella .

“Sempre me interessei pela história da nossa cidade-empresa, pela relação entre as pessoas de origens tão diversas e pela relação entre o trabalho e a cidade. No período de 2009 a 2014, participei do projeto de revitalização do Museu da Aperam. Em 2017, publiquei o livro Os Flamboyants da Rua 37, crônicas sobre meu bairro e a cidade dos anos 60. Em 2018, participei como coautor do livro Homens e Aços Especiais no Desenvolvimento Do Vale Do Rio Doce, uma coletânea rica em histórias e documentos raros da Acesita”, conta Manella.

O Museu Aperam South America desde sua criação, sempre recebeu visitas monitoradas de forma gratuita. Com a pandemia, as atividades foram suspensas. De acordo com o Presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, a visita virtual é uma forma de preservar a memória, além de romper as fronteiras, uma vez que a internet cruza horizontes. “Devido à pandemia, nossas atividades estão sendo realizadas de forma on-line. Dentro das possibilidades, estamos sempre nos adaptando e levando o trabalho realizado pela Fundação para o ambiente virtual. A visita ao museu neste formato nos proporciona levar nossa história a todos os lugares do mundo, perpetuando nossas memórias”, pontua.

O tour virtual pode ser conferido nesta terça-feira (18), às 9h, no Youtube Aperam no Brasil. A programação faz parte da 19º Semana Nacional dos Museus realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram , que acontece do dia 17 a 23 de maio. O tema neste ano é Futuro dos museus: recuperar e reimaginar, que propõe a reflexão sobre o futuro dos museus.