Oficinas Gastronômicas na sequência da programação Ipatinga Gourmet

Em sua quinta edição, o Ipatinga Gourmet ganhou novo formato e promove oficinas virtuais e delivery dos pratos preparados por chefs de cozinha do Vale do Aço. Toda programação está disponível nas redes sociais do evento (@ipatingagourmet). As oficinas gastronômicas do Ipatinga Gourmet continuam a partir do próximo domingo (25), às 19h30, com transmissão pelo canal no Youtube do evento (http://bit.ly/youtubeipatingagourmet).

De 25/04 a 02/05, sempre às 19h30, os chefs de cozinha convidados vão ensinar o preparo de receitas criadas especialmente para o Ipatinga Gourmet. As oficinas serão ministradas pelos chefs de cozinha convidados: Ana Cecília e Ana Bittencourt (dias 25 e 29/04), Anderson Oliveira e Rodrigo Di Stani (dias 26/04 e 1º/05, Fernando do Crif e Marcelo Branquinho (dias 27 e 30/04), Mileid Malta e Jonata Neves (dias 29/04 e 02/05).

As quatro primeiras oficinas da próxima semana serão de pratos que levam na receita os ingredientes regionais obrigatórios desta edição: cogumelo, inhame e mel. As outras quatro oficinas trazem receitas com ingredientes livres.

Segundo a produtora do Ipatinga Gourmet, Leila Cunha, o desafio lançado aos chefs de cozinha, de criar, obrigatoriamente, pratos com ingredientes regionais, é sempre um dos conceitos mais importantes do evento. “Fazemos uma pesquisa de mercado e propomos aos chefs de cozinha criar combinações com produtos da nossa terra, com ingredientes que valorizem a agricultura regional. Pela primeira vez, sugerimos três ingredientes, que estão oportunizando combinações muito especiais”, revela Leila.

BEBIDAS E MÚSICA

A harmonização de bebidas com os pratos criados pelos chefs também será abordada nas oficinas. O enólogo Heli Evangelista, o Helizinho, da Grampian Delicatessen, vai ministrar uma oficina de Harmonização de Vinhos, no dia 24/04, às19h30, pelo Instagram do Ipatinga Gourmet (@ipatingagourmet). Ele também vai apresentar combinações dos pratos do festival com vinhos nas oficinas dos 25 e 28/04.

Também parceiro do evento, o cervejeiro Rafael Patrício, da Cervejaria Brüder, vai compartilhar informações sobre a harmonização dos pratos com cerveja artesanal nas oficinas dos dias 26 e 30/04, às 19h30. Nos dias 01 e 02/05, às 19h30, será a vez do sommelier do Coelho Diniz Supermercados, Danilo Gomes, falar sobre harmonização de vinhos com os pratos criados pelos chefs de cozinha.

Os momentos de música durante as oficinas ficam por conta dos músicos Cláudio Oliver, Adélia Roque, Grendhelly e Douglas Netto.

DELIVERY DOS PRATOS

Pela primeira vez, o Ipatinga Gourmet vai levar o sabor dos pratos preparados pelos chefs de cozinha convidados por meio de entrega à domicílio. O delivery será entre 30/04 e 02/05, com pedidos feitos pelos aplicativos Ifood e MenuDino. O público poderá antecipar os pedidos a partir do dia 26/04, tanto pelos aplicativos, como pelo whatsapp (31) 98363-9420.

O Ipatinga Gourmet 2021 conta com recursos do Edital Doce da Fundação Renova e da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural de Minas Gerais (Lei Nº 14.017/2020) e apoio do Instituto Usiminas, Coelho Diniz, Grampian Delicatessen, Aloísio Gás, Giganet, Melbras, Morais Hidroponia, Cervejaria Brüder, Sebrae Minas e Prefeitura de Ipatinga. A produção é da Fino Trato Produção Cultural e Cidinha Sampaio.