Paraíso promove “Show de Talentos” e vencedor vai levar R$ 500

Estão abertas as inscrições para o Show de Talentos: Musical On-Line, promovido pela Prefeitura de Santana do Paraíso. Somente quem reside no município pode participar. O evento visa incentivar a cultura e a valorizar de talentos de Santana do Paraíso. Os interessados poderão se inscrever por meio do envio de vídeo que apresente algum talento musical, pelo e-mail: showdetalentosonline2021@gmail.com

O prazo para inscrição e envio do vídeo começou no último dia 10 e se encerra no dia 31 de maio, às 23h59min. Os interessados devem enviar um vídeo caseiro com o seu talento musical e seu endereço de perfil de Instagram ou Facebook (@XXXXX) para o e-mail: showdetalentosonline2021@gmail.com. A turismóloga Wall Araújo, uma das organizadoras do evento, ressalta que o participante pode enviar o material produzido com seu próprio celular, desde que o vídeo esteja na posição horizontal.

De 1º de junho a 15 de junho, serão analisados os vídeos enviados pelos calouros. Os vídeos pré-selecionados pela equipe organizadora ficarão disponíveis no site da Prefeitura (santanadoparaiso.mg.gov.br) para a votação do público, que ocorrerá em etapas. O encerramento da votação será dia 25 de julho, às 23h59min.

A última etapa do Show de Talentos será no dia 31 de julho, com a realização de uma Live, ao vivo, em comemoração à Festa de Santana, momento em que a Prefeitura irá anunciar os ganhadores do evento. O primeiro colocado vai ganhar um prêmio de R$ 500 mais a gravação de uma música e de um videoclipe. O segundo ganha a gravação de uma música e de um videoclipe e o terceiro terá direito à gravação de uma música.