Paraíso vai inaugurar Casa da Cultura e reabrir Biblioteca Municipal

A Prefeitura de Santana do Paraíso está fazendo a revitalização do espaço onde irá funcionar a Casa da Cultura, mesmo local em que será reaberta a Biblioteca Pública Municipal Romancina de Oliveira Barbosa.

O espaço fica na avenida Getúlio Vargas, 115, no Centro. A primeira etapa das reformas no local ocorreu entre os dias 17 e 28 de agosto, com apoio da empresa InterCement, por meio do Projeto Bem Fazer. O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura está recendo doações de livros didáticos e outras obras de diversos gêneros para enriquecer o acervo da Biblioteca.

Conforme o gerente de Cultura, Thaysler Cruz, a Casa da Cultura foi pensada para que o município tenha um espaço multiuso e que possa contemplar todas as áreas culturais, como música, artes visuais, artes plásticas e culturas populares e típicas de Santana do Paraíso. “Queremos trazer novos trabalhos, mas também oferecer um espaço a mais para a classe artística bem como levar mais cultura à população”, afirma Thaysler.