Seis bandas independentes mineiras se apresentarão neste domingo (12), em Ipatinga. Aberto ao público, o “Rock no Parque” — uma iniciativa do espaço cultural Garajão — terá início às 14h, no Parque Ipanema (Teatro de Arena). “Do rap ao metal, passando pelo pop, até chegar a um projeto experimental no qual um duo fará o mesmo ‘barulho’ de uma banda inteira. O que a gente pode garantir é que fizemos um evento para todas as tribos”, afirma Emmanuel Franco, um dos organizadores.

Segunda banda a se apresentar na tarde de domingo, a Véio Joe surgiu em Caratinga por iniciativa dos amigos Marcus Vinicius e Ítalo Ferreira. O som da banda tem influências de rock, rap, hard core, ska, reggae e new metal. Em 2020, chegou a lançar um disco com oito faixas. “Nas letras, tentamos relatar o cotidiano do cidadão brasileiro”, resume Ítalo.

Já o Riff Kill, que será a terceira atração, é um duo de rock brasileiro formado em 2018, no Vale do Aço. Emerson “Tutu” assume a guitarra barítono (reproduz som de contrabaixo e guitarra ao mesmo tempo), enquanto Thiago Quirino está logo atrás, na bateria. Rock n’ roll autoral e releituras de grandes sucessos estão no repertório escolhido pelos dois. “Se você ouvir de olhos fechados, vai imaginar que há uma banda inteira no palco. Mas, não, são só dois caras fazendo tudo”, revela Emmanuel Franco.

RAP

Grupo de rap formado em 2017, com letras ácidas, batidas agressivas e nove videoclipes gravados, o Bonde do Remédio está diretamente associado à música independente e ao “underground”. O sexteto (5 MC’s e um DJ), que será a quarta atração, já passou por grandes palcos de Minas Gerais, sempre “representando a cultura de rua do Vale do Aço”, comenta Obmop, um dos integrantes. O som do Bonde alcançou todo o Brasil por meio da Internet e está disponível na maioria das plataformas digitais, como Youtube e Spotify.

Por sua vez, a penúltima banda de domingo, a Souls Guardian, de Nova Lima, surgiu em 2007 e tem composições autorais em inglês com influências musicais variadas como thrash, power e, principalmente, heavy metal.

Além da Véio Joe, do grupo de rap Bonde do Remédio, do duo Riff Kill e da Souls Guardian, o Rock no Parque terá outras duas bandas: Dialectica e The Mary Go Round, ambas de Ipatinga.

ALDIR BLANC

O “Rock no Parque” só foi possível graças à Lei Federal 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc, que destinou recursos a espaços culturais de todo o país nesta pandemia. “Só com essa ajuda foi possível manter a nossa casa, bem como fomentar as atividades culturais que promovemos”, explica Emmanuel Franco.

O Garajão foi um dos contemplados pela Aldir Blanc e viabilizou a promoção do evento com o auxílio do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga.