A emoção e a diversão sobem ao palco do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, acompanhando a autêntica, versátil e inédita expressão artística do ator Paulo Betti, protagonista do seu próprio espetáculo “Autobiografia Autorizada”. O monólogo, que será apresentado nos dias 19 e 20 de novembro, é uma irresistível viagem no tempo através das memórias e registros de toda uma vida aflorada pela sensibilidade e potencial criativo.

O personagem icônico da arte performática surpreende e encanta o público representando a própria história, reconstruída em detalhes peculiares através de textos, anotações, colagens e artigos redigidos para o jornal de Sorocaba, cidade onde foi criado. “Minha fixação pela memória da infância e adolescência, passada num ambiente inóspito e ao mesmo tempo poético, talvez mereça ser compartilhada no intuito de provocar emoção, riso, entretenimento e entendimento”, sublinha Betti.

Com o olhar no passado, o ator se mantém com vitalidade na vanguarda da dramaturgia dando voz a uma trajetória de vida pitoresca e criando uma atmosfera de cumplicidade com o público, revelada em nuances da trama por elementos indispensáveis de conexão como a cenografia, trilha sonora, figurino, iluminação, linguagem e projeções. Aplausos são garantidos para a originalidade inerente ao pluralismo artístico do ator e autor, que divide a direção do monólogo com Rafael Ponzi.

HUMILDADE CONFERE TOM POÉTICO E INTIMISTA

Além da autointerpretação singular, que coroa as mais de quatro décadas de pleno domínio técnico das artes cênicas, Paulo Betti representa, com brilhantismo, pais, avós e outros personagens marcantes, provocando estímulos sensoriais de percepção, imaginação, vivências e sentimentos do público. O enredo retrata o flashback à vida rural no interior de São Paulo, permeando a história da imigração italiana no Brasil e a trajetória do ator rumo ao universo cultural e artístico.

A origem humilde é o pano de fundo da peça autobiográfica que combina humor, poesia e drama na intimista interação com o espectador. O pai esquizofrênico, a mãe, uma camponesa analfabeta, e o avô, um imigrante italiano, são personificados na interpretação impecável do ator. Betti figura como o temporão dos 15 filhos, com dez anos de diferença para o irmão mais novo, e o único alfabetizado. Essa condição define a importância do ensino público defendida em cena.

SUCESSO E PIONEIRISMO

O espetáculo, que integra a programação do Projeto Mostra de Teatro de Ipatinga, com patrocínio da Usiminas por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, é aclamado pela crítica. Concorreu ao Prêmio Shell na categoria “Autor” e foi finalista do Prêmio Faz Diferença, uma iniciativa do jornal O Globo em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

Paulo Betti percorreu diversos centros culturais do circuito nacional e estreou em 2020 em Portugal, circulando por mais de 15 cidades do país. Durante a pandemia, a “Autobiografia Autorizada” registrou o pioneirismo na transmissão online com apresentações para o Sesc, para o Festival de Teatro de Santos (SP) e uma temporada no Teatro Petra Gold, no Rio de Janeiro.

Serviço:

Autobiografia Autorizada em Ipatinga

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas (Av. Pedro Linhares, 3.900A)

Data: 19 e 20/11, sexta e sábado

Horário: 20h

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Onde comprar: Bilheteria do teatro, em www.eventim.com.br, ou ainda pelo link https://linkme.bio/mostrateatroipatinga

Informações: www.institutousiminas.com/programacao/tipo/ipatinga ou (31) 3822-3031