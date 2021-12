A Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte e a Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, disponibilizou nessa terça-feira (14), a série “TV Técnica – Especial Virada Cultural 2021”, com 10 vídeos que mostram os bastidores das gravações da Virada Cultural 2021, realizada em outubro. Os vídeos têm duração média de 3 a 8 minutos cada, e poderão ser conferidos pelo público no canal da Fundação Municipal de Cultura no YouTube (youtube.com/canalFMC). No material, o público verá parte do trabalho dos mais de 2,3 mil profissionais que atuaram na execução do Festival, que foi realizado pela primeira vez em formato online, em função da pandemia de Covid-19.

O projeto “TV Técnica – Especial Virada Cultural 2021” foi um dos selecionados pelo cadastramento de propostas artísticas realizado pela Virada Cultural, e tem autoria do técnico de som Cahue Teixeira. O objetivo é contar um pouco da história de personalidades que trabalham na produção de eventos, conhecidas carinhosamente como “graxa”.

A série documental apresenta uma cobertura de algumas das atrações que integraram a programação da Virada de Belo Horizonte, com entrevistas feitas com trabalhadores da equipe técnica. Eles contaram como funciona a produção geral do evento, seus desafios e os projetos inusitados que já passaram pela programação. Também foi exibido o processo de montagem, passagem de som, luz, vídeo e transmissão de diversas atrações.

“Essa retrospectiva da Virada Cultural de Belo Horizonte 2021 busca dar visibilidade e valorizar o trabalho dos profissionais do setor cultural, um dos mais impactados pela pandemia de Covid-19. Esta edição da Virada foi muito simbólica na medida em que fomentou um grande número de artistas e profissionais dos bastidores, produzindo atrações das mais diversas linguagens artísticas, após o período tão desafiador da pandemia. Esses vídeos são um importante registro da magnitude da produção cultural e evidenciam a relevância econômica da cultura e da sua cadeia produtiva”, afirma Ana Freire, diretora da Política de Festivais da Fundação Municipal de Cultura.

SOBRE A VIRADA CULTURAL 2021

Com o conceito “Cultura Vibra, Viva, Vira”, a Virada Cultural 2021 exibiu, durante 24 horas ininterruptas, atrações pré-gravadas e ao vivo no YouTube da Fundação Municipal de Cultura, contribuindo para a retomada da cadeia produtiva cultural da capital mineira. A equipe, que atuou por trás das câmeras durante intensos cinco meses de preparação do evento, foi formada por produtores, equipes de gravação, iluminação, edição de vídeo, streaming e sonorização, profissionais de comunicação, intérpretes de Libras, entre tantos outros trabalhadores.

O tempo de exibição total de conteúdos ao vivo somou mais de 187 horas, sendo que foram necessários 24 dias de gravação e edição (entre 21 de setembro e 15 de outubro), sendo 12 dias com sets simultâneos. Ao todo, foram exibidos 329 conteúdos produzidos 100% pela Virada e sete pílulas Vira-Lata. Além deles, mais 163 conteúdos enviados pelos proponentes, que foram editados e finalizados pela produção do evento.

Todas as atrações da edição 2021, pré-gravadas e ao vivo, seguiram todos os protocolos de segurança vigentes no enfrentamento à Covid-19. Todas as informações sobre a edição deste ano estão disponíveis no site viradacultural.pbh.gov.br.