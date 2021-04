Peça teatral propõe reflexão sobre preconceito e respeito ao próximo

De Toda Cor? será uma das atrações do fim de semana dos canais do Youtube da Aperam e do Hibridus. A peça, que estreia no próximo domingo (2), às 16h, integra a programação do Encontro de Dança Contemporânea de Ipatinga – ENARTCi, uma realização do Hibridus Dança, conta com o patrocínio da Aperam, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

O espetáculo conta a história de uma menina com vitiligo, vítima de preconceito. Cansada de ouvir apelidos maldosos na escola e de não receber a devida atenção dos pais, sai em uma jornada à procura de um mundo onde tudo e todos sejam iguais. “Mas será que vai encontrar?”, indaga Mati Lima, que assina texto e direção da peça, estimulando o público a acompanhar o desfecho do conto.

“Convidamos a todos a descobrir as peripécias dessa personagem em busca de seu lugar no mundo e de si mesma. Por meio de uma narrativa divertida e lúdica, ela enfrenta os desafios com muito humor, personalidade e música, para fazer pessoas de todas as idades refletirem sobre a pluralidade cultural que existe ao nosso redor”, enfatiza Mati Lima. Ele também integra o elenco do De Toda Cor?, juntamente com Diego Siqueira, Liala Coelho, Renata Fernandes e Marrione Warley, que também responde pela assistência de direção. A luz é de Maycon Cesário, e a sonoplastia, de Débora Lima.

Mati Lima observa que “o espetáculo aborda, com leveza e de forma dinâmica, temas como bullying, preconceito, respeito ao próximo, diferenças e tolerância. Com aprofundamento e comunicabilidade direta com o público-alvo da peça, alcançamos zonas sensíveis de uma discussão necessária para um público que está em plena formação dos valores que nortearão suas vidas. Sem abrir mão de elementos que valorizam a história, exploramos a fantasia e todo o aspecto lúdico de sua narrativa”.