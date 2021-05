Professora de Árabe lança canal sobre cultura libanesa

A professora particular de árabe, Karen Hayek divulgou em suas redes sociais, a estreia de seu canal no YouTube sobre a cultura libanesa. O vídeo de estreia será publicado na próxima quinta-feira (13), e terá o Cônsul Geral do Líbano em São Paulo, Rudy El Azzi como primeiro convidado, onde a recebeu em seu gabinete na capital paulista.

“É uma honra poder falar do meu país natal para o mundo e principalmente para os brasileiros que me acolheram com muito carinho desde a minha chegada em São Paulo na década dos anos 90 junto com meus pais”, destaca Karen Hayek.

O canal contará com assuntos variados sobre arte, cultura, gastronomia, empreendedorismo, turismo entre outros temas e será atualizado semanalmente com conteúdos e entrevistas exclusivas. O objetivo será realizar vídeos por todos estados brasileiros onde seja presente a comunidade libanesa.

Para o Exmo. Sr. Rudy El Azzi, “eu parabenizo pela iniciativa de divulgar através do canal os costumes e tradições libanesas para que os jovens não percam as nossas raízes”, finaliza a professora.

Karen Hayek que possui uma plataforma de estudo online sobre conversação em árabe, está no Brasil há mais de 23 anos e conta com alunos em diversos estados brasileiros e no próprio Líbano. Um dos seus principais desafios foi realizar a tradução simultânea durante uma live com a embaixadora do Líbano no Brasil, Carla Jazzar, na última semana ao vivo a convite da Fundação Libanesa de Minas Gerais (Fuliban-MG), com sede em Belo Horizonte/MG. A professora Karen é credenciada pela referida Fundação para ministrar aulas para brasileiros que procuram a entidade.

Para quem deseja acompanhar as entrevistas e todo conteúdo poderá se inscrever na página da Cultura Libanesa no YouTube e redes sociais ou obter mais informações no site: www.culturalibanesa.com.br