Na última semana, foram encerradas as atividades que integraram o calendário de ações do projeto Celebrando o Dia do Idoso. Desde o início de outubro, foram desenvolvidas programações referenciando o Dia Mundial do Idoso, 1º de outubro. O projeto teve início no dia 07/10 com uma webinar com o tema Saúde Integral, disponibilizado no canal de Youtube da Aperam no Brasil. Entre os dias 21 a 28/10, o Arte na praça percorreu a cidade de Timóteo com atrações artísticas e culturais, como de música, dança e teatro com a participação dos idosos dos programas Humanizar, Andanças e Associação de Assistência Social (Asas), além de sorteio de brindes e outras atrações festivas.

O evento Arte na Praça limitou o número de participantes na plateia a fim de não comprometer o distanciamento social necessário à prevenção da Covid-19. Ainda nesse sentido, foi exigida a apresentação de cartão de vacina na entrada do evento e a obrigatoriedade do uso de máscara. “Encerramos o mês com sucesso e muito felizes em poder realizar um projeto como esse, que marca a retomada das nossas atividades presencialmente. Ainda não podemos nos abraçar, mas poder nos encontrar e celebrar a vida de quem já colheu muitas primaveras é um presente”, comenta o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

O projeto Celebrando o Dia do Idoso foi uma iniciativa da Fundação Aperam Acesita, em parceria com as Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social e Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Timóteo, Conselho Municipal do Idoso e Associação de Assistência Social (Asas). De acordo com o prefeito de Timóteo, Douglas Willkys “depois de atravessarmos um período muito difícil, poder realizar atividades como essa nos traz esperança. Com certeza, este é um momento especial. Para que possamos avançar ainda mais, precisamos ter a consciência de que é necessário a manutenção dos cuidados contra o contágio pelo novo vírus, continuar fazendo a nossa parte”, analisa.

O projeto Celebrando o Dia do Idoso buscou fortalecer a divulgação dos programas de atendimento à terceira idade do município de Timóteo, como o programa Andanças, Humanizar e Asas. De acordo com a presidente do Conselho Municipal do Idoso de Timóteo, Ângela Maria do Carmo, a programação havia sido planejada para antes da pandemia. Por outro lado, ela reconhece que este momento de desenvolvimento da programação foi oportuno e marca a retomada da esperança de todos em dias melhores. “Queremos continuar a proporcionar atividades como essa à nossa comunidade, da terceira idade. Agradeço à Fundação Aperam, pela organização, cuidado e acolhimento dessa retomada das nossas ações”, sublinha Ângela.