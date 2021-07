Programação híbrida marca retorno gradativo do público ao Instituto Usiminas

O jardim externo do Centro Cultural Usiminas será palco do reencontro com o público na volta gradativa da programação presencial do Instituto Usiminas. O “Reencontro no Jardim”, oferecerá, de forma híbrida, shows, contações de histórias e atividades educativas realizados com a presença de até 50 pessoas e transmissão ao vivo pelo canal no YouTube do Instituto Usiminas. O público deverá, obrigatoriamente, utilizar máscaras e respeitar o distanciamento de 2m entre os participantes.

Realizada com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a programação híbrida será aberta nesta sexta-feira (9), às 20h, com o show “Luau no Sertão”, com Sérgio Biazin, Marcony Carvalho e Sofia Mangiarelli. O trio de mineiros promete apresentar uma experiência intimista sobre o universo nordestino. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos no site eventim.com.br.

Para a retomada das atrações presenciais no Instituto Usiminas, as medidas de biossegurança serão prioridade, afirma a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal. “Nos preparamos muito para que o reencontro com o nosso público seja especial e seguro. Estamos muito felizes e prontos para os eventos presenciais no nosso Jardim, continuando a levar nossas atrações também de forma virtual, para quem não puder estar conosco no Centro Cultural Usiminas, inclusive o público de outras localidades que conheceu nossas atividades justamente em razão da programação virtual”, frisa Penélope.

A Troca Solidária, ação realizada durante os percursos do Circuito Comunidade, também vai fazer parte dos eventos realizados no jardim do Instituto Usiminas. Quem for prestigiar as atrações presenciais, terá a oportunidade de doar um litro de leite em troca de uma muda cultivada no Viveiro de Mudas da Usiminas. As arrecadações serão destinadas para entidades do Vale do Aço.

AÇÃO EDUCATIVA

A programação da Ação Educativa do Instituto Usiminas também será retomada gradativamente, com as atividades na forma híbrida e tradução em Libras. O Arte para Bebês será no sábado (17/07), às 10h, com a intervenção “Descomeço”, da Dama Espaço Cultural. A atividade é voltada para crianças de três meses a três anos, acompanhados de um cuidador. No sábado seguinte (24/07), às 15h, será a vez da volta do Arte para Terceira Idade, que trará o bate-papo “Café com Memórias”, com os personagens Carmelinda e Zé Antônio, também do Dama Espaço Cultural.

A tarde do domingo (25/07), às 15h, vai ser animada pela Contação de Histórias “Canções para Brincar e ser Feliz”, com o Quintal da Guegué. A programação encerra no último sábado do mês (31/07) com o Arte em Família “Arte e Sustentabilidade: Pintura com tintas sustentáveis”, conduzido pela artista plástica Rosane Dias, apresentando a tinta artesanal e sustentável que tem como matéria-prima o agregado siderúrgico. As atividades são gratuitas, com vagas limitadas, mediante agendamento pelos telefones (31) 3822-2215 e (31) 98437-3330, das 8h30 às 17h.

CONCERTO DE INVERNO

A Orquestra de Câmara Vale do Aço (MG) vai aquecer a noite de sexta-feira (30/07), às 20h, com o show de música instrumental “Concerto de Inverno – Clássicos do Rock”, no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, também com transmissão ao vivo pelo Youtube Instituto Usiminas. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos no site eventim.com.br.