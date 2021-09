Projeto Estação das Artes conduz visita guiada à Estação Pedra Mole em Ipatinga

A primeira estação ferroviária do Vale do Aço, a Estação Ferroviária de Pedra Mole, foi fundada em 1922, às margens do Rio Piracicaba, entre os bairros Cariru e Castelo, em Ipatinga. Tombada pelo patrimônio histórico e cultural de Ipatinga, as Ruínas da Estação Pedra Mole recebem, a partir do próximo domingo (19), o projeto Estação das Artes, que propõe uma agenda de atividades artísticas e culturais, com visitas guiadas gratuitas, visando resgatar a memória do patrimônio cultural de Ipatinga, incentivando a comunidade conhecer parte importante da história do Vale do Aço.

Com a revitalização das Ruínas da Estação de Pedra Mole, em 2019, o Grupo Teatral Boca de Cena apresenta o projeto Estação das Artes com o objetivo de proporcionar ao público educação patrimonial. O projeto tem o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

“As visitas serão guiadas por uma intervenção que reúne histórias, resgate de memórias, teatro e música para que o público passe a frequentar a Estação Pedra Mole e conheça este importante espaço da nossa região, que foi por anos o ponto de chegada e partidas. Também queremos incentivar o interesse pelo conhecimento dos demais bens tombados da cidade”, detalha o diretor artístico do Grupo Boca de Cena, Claudinei de Souza.

Segundo a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, o projeto Estação das Artes vai ao encontro do trabalho de conservação patrimonial realizado pela Usiminas, com a parceria do Instituto Usiminas. “Essa é mais uma iniciativa que aproxima a comunidade dos patrimônios de Ipatinga e da arte, possibilitando que mais pessoas conheçam e valorizem a nossa história. A salvaguarda dos bens tombados do município feita pela Usiminas, com o apoio do Instituto Usiminas, tem sido uma importante iniciativa realizada que contribui com o resgate e valorização da memória da região”, enfatiza Penélope.

VISITAS GUIADAS

Assim como os primeiros embarques na Estação Pedra Mole, a visita guiada será conduzida pela intervenção “Retrato de trem”. O elenco traz Mari Antonacci, Bárbara Pavione, Daniela Alves, Luis Yuner e Cláudio Oliver, a direção é de Claudinei de Souza. O público poderá participar das sessões da visita guiada nos dias 19 e 26/09, 10 e 24/10, 28/11 e 05/12 (domingos), às 9h e às 14h.

Serviço:

Pedra Mole – Estação das Artes

Visita guiada nos dias 19 e 26/09, 10 e 24/10, 28/11 e 05/12 (domingos), às 9h e às 14h

Agendamento gratuito: (31) 98437.3330, de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30.

Vagas Limitadas