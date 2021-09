Projeto leva leitura para espaços públicos de Ipatinga

Levar a leitura para praças e espaços públicos de Ipatinga: com esse objetivo, o projeto “Biblioteca Livre” vai oferecer empréstimo gratuito de livros em pontos estratégicos dos bairros Bela Vista, Bom Retiro, Cariru, Novo Cruzeiro, Vila Ipanema, Vila da Paz e Horto, além do Hospital Márcio Cunha, Hospital Municipal e Parque Ipanema.

A iniciativa é realizada pela Casa Cult, conta o apoio do Instituto Humanizar, Prefeitura de Ipatinga e tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

“Os livros são aliados da cultura e da imaginação. Pensando nisso, estamos lançando o projeto Biblioteca Livre, um espaço para que crianças, jovens e adultos possam participar de um importante movimento literário por meio do empréstimo gratuito de livros”, explica Michel Ferrabbiamo, coordenador de projetos da Casa Cult. Serão instalados 10 pontos de empréstimo de livros que funcionarão em modelo self-service, ou seja, basta chegar, escolher o livro, enviar para o whatsapp da Casa Cult a capa do título e começar a ler.

Para a Usiminas, o projeto estimula a formação humana por meio da leitura e também fortalece o diálogo e o relacionamento com as comunidades. “Além de realizar iniciativas socioculturais em nossos espaços próprios, temos buscado apoiar cada vez mais iniciativas e projetos para os bairros, descentralizando o acesso à cultura e ao lazer”, explica Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas.

SOBRE A CASA CULT

Criada como espaço para abrigar as artes cênicas, em especial o trabalho do Grupo Cleyde Yáconis, a Casa Cult Darci Di Mônaco teve início em 2013 no bairro Canãazinho, em Ipatinga, e, desde fevereiro de 2014, mudou-se para o bairro Cariru. Aos poucos, tornou-se um espaço não somente do teatro, mas também da cultura naquele bairro.