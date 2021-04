Quem são as pessoas que marcaram a história da pátria brasileira?

Do primeiro herói brasileiro, Tiradentes, a personalidades como Santos Dumont, Zumbi dos Palmares, Machado de Assis, Anita Garibaldi, ao ícone do esporte nacional Ayrton Senna. O palestrante, escritor e aviador Ruy Sodré reuniu em 128 páginas do livro Os Heróis Brasileiros mais de 70 nomes que marcaram a história do país.

A referência de Ruy Sodré para a escolha dos nomes, segundo o autor, é o Projeto de Lei apresentado e aprovado no Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República. Os capítulos do livro, todos ilustrados com a foto do personagem citado, foram divididos por 12 categorias, algumas dentro de um contexto histórico como Brasil Colonial; Independência e a Insurreição Pernambucana e também por áreas de atuação como Literatura, Música e Ciência.

Em uma das categorias trazidas pelo autor estão as heroínas brasileiras. Ele destaca celebridades como Anita Garibaldi; Maria Quitéria e Princesa Isabel; a figuras menos conhecidas como Anna Ney (pioneira na enfermagem) e Clara Camarão (indígena considerada uma das precursoras do feminismo no Brasil).

A intenção de Ruy com a obra, além de preservar a vida e o legado dessas personalidades, também é levá-los ao conhecimento do público em geral, especialmente estudantes. “Os nossos heróis, por suas realizações e legados, fazem com que cada um de nós, brasileiros, cultive suas glórias e suas memórias”, enaltece o autor.

Ruy Sodré é bastante conhecido no ramo aeronáutico, no qual já foi convidado para palestrar no Brasil e no exterior. Esta é sua primeira obra que não tem como pano de fundo a aviação; seus dois primeiros títulos são O Sonho de Voar – 300 anos de história e Santos Dumont um herói brasileiro, no qual é coautor.

Ficha Técnica:

Livro: Os Heróis Brasileiros

Autor: Ruy Sodré

ISBN: 978-85-7789-387-4

Editora: JH MIZUNO

Formato: 23x15cm

Páginas: 128

Onde encontrar: Contatos com o autor: ruysodre@hotmail.com ou (19) 97103.9790