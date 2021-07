Reencontro no Jardim também é apresentado ao vivo pelo Youtube

A alegria de acompanhar um show ao vivo, como o que acontece nesta sexta (30), no Concerto de Inverno “Clássicos do Rock”, com a Orquestra de Câmara do Vale do aço, no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, às 20h, poderá ser sentida também pelo público no canal do Instituto Usiminas pelo Youtube (youtube.com/institutousiminas).

Uma noite de emocionante, recheada com muito rock, espera os participantes. No palco, os músicos vão executar um repertório inspirado na banda britânica The Beatles, para celebrar o Dia do Rock, comemorado em 13 de julho. Sucessos como “Yesterday”, “Hey Jude” e “Come Together” vão animar tanto a plateia presente como a de casa.

No sábado (31), às 15h, o programa Arte em Família, promove a oficina “Arte e sustentabilidade – Pinturas com tintas sustentáveis”, com a artista plástica Rosane Dias. Nela, as famílias irão conhecer a tinta artesanal e sustentável que tem como matéria-prima o agregado siderúrgico.

Rosane irá ensinar aos participantes a explorar as possibilidades técnicas da pintura experimentando texturas, formas, cores e composição, estabelecendo, assim, uma linguagem entre arte, sustentabilidade e meio ambiente. O pessoal de casa é convidado a usar tintas que têm à disposição e que sejam atóxicas, mas não deixarão de criar de forma virtual. As atrações são patrocinadas pela Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviços:

Concerto de Inverno – Clássicos do Rock

Data: 30/7 (sexta)

Horário: 20h

Local: Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas e canal do Instituto Usiminas no Youtube

Arte e sustentabilidade – Pinturas com tintas sustentáveis

Data: 31/7 (sábado)

Horário: 15h

Local: Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas e canal do Instituto Usiminas no Youtube