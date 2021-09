Rock Beats é atração nesta semana em BH

A banda brasiliense Rock Beats, uma das campeãs em audiência e número de lives no You Tube, se apresenta nesta sexta-feira (24), às 21h, no Teatro Sesiminas, em Belo Horizonte. Os últimos ingressos ainda podem ser adquiridos para o show acústico através da plataforma Sympla.

O grupo teve início em 2020 como uma das bandas mais reconhecidas no gênero pop rock de Brasília para, durante a pandemia, transformar-se no mais novo fenômeno do pop rock brasileiro. Com milhares de seguidores no Distrito Federal e agora em todos os cantos do país, a banda arrasta um grande e fiel público nas lives que vem produzindo.

A vocalista do grupo, Daniela Firme, foi finalista do Prêmio Profissionais da Música nas categorias “Autora” e “Interprete de rock”, e vem obtendo ótima aceitação do público no Brasil inteiro. A banda conta com mais de 12 milhões de visualizações no seu canal do YouTube e figurar por 11 vezes nos Trending Topics do YouTube (playlist Em Alta), superando até mesmo números de artistas renomados do mainstream.

Além de Daniela Firme (voz, guitarra, synth), o grupo de rock conta Bruno Albuquerque (vocais e guitarra), Alexandre Macarra (vocais e contrabaixo) e Kaká Barros (vocais e bateria).

A Rock Beats também já dividiu palco com alguns dos artistas mais consagrados do rock nacional, como Paralamas do Sucesso, Biquini Cavadão, Humberto Gessinger (Engenheiros do Hawaii), Roupa Nova, Nasi (Ira!), Preta Gil, Paulo Ricardo (RPM) e Capital Inicial (duas vezes).

Serviço:

Ingressos: https://www.sympla.com.br/rock-beats-especial-acustico–bh__1332967

Mais informações: https://bandarockbeats.com.br/