Romance “A Orquestra das Almas” é lançado neste fim de semana em Timóteo

Neste fim de semana, as redes sociais da Aperam no Brasil vão veicular o lançamento on-line do livro A Orquestra das Almas, primeira obra literária de Magela de Faria. Por meio de um vídeo, que será estreado no próximo sábado (4), o escritor apresentará uma prévia do seu romance.

O lançamento faz parte da programação cultural on-line que a Fundação Aperam Acesita tem mantido durante o distanciamento social.

Mineiro de Itaúna, Magela de Faria é formado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Como engenheiro, atuou durante 33 anos na siderurgia, sendo a maior parte do tempo na antiga Acesita, atual Aperam. “Era um objetivo de vida, após me aposentar, me tornar um escritor. O gosto pela escrita surgiu a partir da aprendizagem pela leitura. Sempre li muito, autores de diversos países. Desde minha adolescência, gostei de escrever, e agora pude concretizar esse sonho”, conta Magela.

O autor lembra que “o livro nasceu de uma forma muito espontânea. Na busca por um tema, por meio de uma conversa entre família, surgiu uma discussão sobre a idade de se aprender algo, como música. No mesmo momento, me veio à mente ‘almas não envelhecem’, frase citada diversas vezes no livro, pensando na possibilidade de aprendizados possíveis independente da idade da pessoa. Com isso, surgiu A Orquestra das Almas”.

“Esse livro poderia relatar uma história que se passasse em qualquer outro país e governo, mas escolhi a Romênia pela fascinação que tenho por esse lugar de língua latina, cercado por tantos outros idiomas diferentes. Isso sempre me encantou. Por volta da década de 80, a Romênia foi pauta em diversos noticiários, um período que marcou uma reviravolta na história desse país. Isso me impactou muito na época”, sublima o escritor.

Segundo resenha do autor, Orquestra das Almas é um romance que conta, com muita sutileza e emoção, a história de Iannus, um médico que vê sua vida mudar completamente ao se tornar preso político da Romênia Comunista. Com sua liberdade cerceada e impedido de exercer a medicina, ele é enviado à Fazenda Mao, onde cumprirá sua pena de regime de trabalho forçado.

Altivo e carismático, o “doutor” conquista o respeito e a admiração de seus novos colegas, o que desperta a ira do Comandante. Além disso, a necessidade de atuar em sua profissão e despertar a consciência das pessoas para a escassez de comida acaba piorando a relação, já desgastada por um macabro segredo do passado que une Comandante e prisioneiro. Não bastasse isso, Iannus se vê impelido a alfabetizar os camponeses, além de ensinar-lhes música sem a devida autorização do homem que se considera dono daquele lugar, o que gera ainda mais conflitos que impactarão a vida de todos os moradores da Fazenda Mao.

Magela de Faria adianta que o leitor vai encontrar em sua obra “eventos carregados de mistérios, crimes, ódios e amores, sempre contando histórias de vida comoventes e um final surpreendente”.

Serviço:

O livro pode ser adquirido por meio do site https://www.literandoeditora.com/, pelo telefone (11) 95178.0706 ou em Timóteo na loja Artes Papelaria (Alameda Trinta e Um de Outubro, 301 – Centro).