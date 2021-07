Santa Mônica e Horto em Ipatinga recebem Arraial Itinerante no domingo

Chegou a vez dos moradores dos bairros Santa Mônica e Horto (rua Imbuia), em Ipatinga (MG), receberem o Circuito Comunidade com o Arraial Itinerante do Instituto Usiminas. A ação será realizada no próximo domingo (18), das 8h30 às 11h30, com o show dos músicos Douglas Netto (sanfona) e Wemerson Geléia (percussão). O Circuito Comunidade é realizado pelo Instituto Usiminas e patrocinado pela Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O repertório é inspirado nas tradicionais festas de São João, com sucessos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Mestre Gennaro, Gilberto Gil, entre outros grandes representantes da música do nordeste brasileiro.

O Circuito de Julho já circulou pelas ruas do Cariru, das Fontes, Chácaras Oliveira e Jardim Santa Clara. Nas próximas semanas, vai circular pelo Nova Esperança e Vila Formosa (25/7). O público de outras localidades poderá contemplar o Circuito Comunidade pelas redes sociais do Instituto Usiminas: Instagram (@institutousiminas) e Facebook (facebook/institutousiminas).