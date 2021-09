Santana do Paraíso terá Cinemão na Praça, nesta sexta

Em parceria com a Casa Cult, a Prefeitura de Santana do Paraíso realiza nesta sexta-feira (3), o Cinemão na Praça, às 19h, com a exibição do filme “Viva – A vida é uma festa”, uma comédia infantil de uma 1 hora e 49min de duração. A atração será na Praça da Matriz, no Centro, aberta ao público e com distribuição gratuita de pipoca. Haverá distanciamento social e serão disponibilizados totens com álcool em gel.

O evento contará com a presença de seis food trucks durante a exibição do filme. A iniciativa visa oferecer oportunidade aos comerciantes de Santana do Paraíso e mais comodidade ao público.

O filme “Viva – A vida é uma festa” conta a história de Miguel, que sonha em se tornar um grande músico como seu ídolo, Ernesto de la Cruz, apesar de a música ter sido banida em sua família. Para provar seu talento, Miguel vai à pitoresca Terra dos Mortos, seguindo uma misteriosa sequência de eventos. Ao longo do caminho, ele conhece o trapaceiro Hector e juntos partem em uma jornada para descobrir a verdade por trás da história da família de Miguel.

O filme é dirigido por Lee Unkrich (“Toy Story 3”), codirigido por Adrian Molina (story artist de “Universidade Monstros”) e tem no elenco Anthony Gonzalez (Miguel), Benjamin Bratt (Ernesto de la Cruz), Gael García Bernal (Hector).