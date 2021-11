Para quem estava com saudade de dar boas risadas no Teatro do Centro Cultural Usiminas, pode se programar para assistir dois espetáculos de comédia nesta semana que prometem muita diversão. Sucesso de bilheteria em todas as vezes que se apresentou nos espaços do Instituto Usiminas, o grupo mineiro Santinhas Do Pau Oco Produções de Comédias está de volta com a peça “A Noite da Comédia”, no próximo sábado (13), às 20h.

Esse espetáculo, dedicado ao humor, marca o reencontro presencial do grupo teatral com o seu público. Os famosos atores de Santinhas do Pau Oco vão mesclar as melhores cenas de espetáculos, numa mistura de histórias, relembrando personagens marcantes da carreira do grupo, como as freiras e enfermeiras. A classificação é livre. Ingressos à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site www.eventim.com.br. Os preços variam de R $20 (inteira) a R $10 (meia-entrada).

MINEIRÊS

O comediante, roteirista e diretor Paulo Araújo vai mostrar que, apesar de pernambucano, tem muito da cultura mineira. O artista apresentará o “Stand up – Quase Mineiro”, na próxima segunda-feira, feriado, (15), às 19h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, mostrando as diferenças culturais entre Pernambuco e Minas Gerais. A classificação do espetáculo é de 12 anos.

INGRESSOS

Os ingressos estão à venda na bilheteria e site www.eventim.com.br. Para esse espetáculo, tem a opção da compra do ingresso solidário, no valor de R$30, mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou material de limpeza, no dia do evento. Ou ingressos a partir de R $60 (inteira) e R$30 (meia-entrada). Acesse a página pelo link: https://bit.ly/ingressosIU.