Sebrae promove capacitação gratuita em homenagem ao Dia do Artesão

Os artesãos mineiros estão cada vez mais adaptando seus negócios à nova realidade imposta pela pandemia. A inclusão do segmento no ambiente digital é prova disso, e tem dado sobrevida aos empreendimentos neste período de crise. De acordo com uma pesquisa feita pelo Sebrae Minas em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, em novembro de 2020, mais de 90% dos artesãos brasileiros utilizaram o Whatsapp como estratégia de venda, maior índice de usuários entre os segmentos pesquisados.

O estudo também mostrou que o artesanato aparece em segundo lugar quando o tema é uso de meios digitais (redes sociais, internet, aplicativos etc.) na hora da venda. No penúltimo mês do ano, 83% dos artesãos já usavam esses recursos, perdendo apenas para as empresas da moda (84%).

“A aposta no ambiente digital foi a solução encontrada por muitos artesãos que tiveram que se desdobrar na pandemia para acompanhar as mudanças significativas nos hábitos e comportamentos de consumo”, justifica a analista do Sebrae Minas Amanda Guimarães.

HOMENAGEM E CAPACITAÇÃO

Em comemoração ao Dia do Artesão (19/3), e para apoiar o segmento neste momento de crise, o Sebrae Minas em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico preparou um encontro especial, o “Artesanato em Foco”, uma programação de palestras on-line e gratuitas. As atividades, realizadas nesta sexta-feira, acontecem entre às 14h às 17h30. Informações: (31) 3379-9181.

O evento contará com a participação de especialistas que irão abordar assuntos ligados à inovação e tendências voltadas para o artesanato. Haverá reflexões e abordagens sobre o novo olhar para o segmento, além de dicas e estratégias para inovar processos, produtos e vendas online.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Sympla. Após confirmar, o participante receberá um e-mail com as informações de acesso à plataforma de transmissão para ter acesso às palestras.

Serviço:

Artesanato em Foco: especial Dia do Artesão

Dia 19 de março (sexta-feira), das 14h às 17h30

Evento online

Inscrições gratuitas pelo Sympla

Programação

14h – Abertura João Cruz (diretor Técnico do Sebrae Minas) e Douglas Cabido (Subsecretário de Desenvolvimento Regional da Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico).

14h15 – Palestra Criar com um novo olhar: uma reflexão do fazer artesanal coma consultora de design Mazarelo Carneiro.

15h15 – Palestra Quem me habita: artesão, designer, artista com o artesão e designer Marcelo Maia e o artesão Josias Santos, da Divino Ofhício.

16h15 – Palestra Inovação e Mercado com Marina Gonçalves, consultora do Sebrae Minas.

17h30 – Encerramento.