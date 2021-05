Série de Oficinas de Poemas do Instituto Usiminas termina nesta quarta

A série de oficinas “Conversas ao redor do poema”, ministradas pela escritora Ângela Castelo Branco, da A Casa Tombada (SP), encerra nesta quarta-feira (12), às 19h, com a oficina “Aulapoema: pode uma aula ser um poema?”. Realizada pelo Instituto Usiminas, com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a atividade gratuita faz parte das comemorações pelos 16 anos da Biblioteca Central de Ideias e conta com três encontros independentes. Para participar da terceira e última oficina, basta se inscrever pelo e-mail bibliotecacentraldeideias@usiminas.com.br.

Durante as oficinas, Ângela Castelo Branco, que também é poeta, arte-educadora e doutora em Artes, estabelece um ambiente coletivo de escuta, com partilha de experiências e experimentações em torno da palavra poética, para que o poema possa emergir. Ao compartilhar textos de outros autores e propor desafios aos participantes, Ângela apresenta formas de compreender onde está o poema nos tempos atuais e duas maneiras de escrever um poema: uma tentando conduzi-lo a um caminho prévio e outra escutando seu próprio caminho enquanto ele se faz.

CONCURSO DE POESIA

Ângela Castelo Branco será também uma das avaliadoras do Concurso de Poesia, ao lado de representantes do Instituto Usiminas. O concurso é um convite da Biblioteca Central de Ideias a pessoas de todas as idades a se expressarem livremente sobre suas visões de mundo com a criação de uma poesia sobre o tema “O que pode uma biblioteca curar?”.

Instituições de ensino podem inscrever seus alunos nas categorias de estudantes de Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Superior, enviando a ficha de inscrição dos participantes, contendo os dados da instituição, do aluno, ano que cursa, além da poesia. Para participar na categoria geral, é necessário enviar as informações pessoais (nome, telefone, endereço, idade) e a poesia anexada. As inscrições podem ser feitas até o dia 19/05, pelo e-mail: bibliotecacentraldeideias@usiminas.com. Mais informações podem ser esclarecidas pelo mesmo e-mail.