No próximo sábado (30), às 20h, o grupo Armatrux de Belo Horizonte volta ao Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, para apresentar a tragicomédia musical “Thácht”. O espetáculo abre a turnê de comemoração dos 30 anos do grupo. No início deste mês, o Armatrux trouxe o espetáculo “A Banda” para o Teatro do Centro Cultural Usiminas. As apresentações têm o patrocínio da Sada e realização do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

Com execução ao vivo de peças para piano e violino, e muito humor ácido, “Thácht” aborda fragmentos da vida de Rafa e Rufo, artistas de variedades que vivem de suas recordações. Os dois cômicos desenvolvem um diálogo, usando de forma única a musicalidade nas palavras e instigando o imaginário do espectador. O espetáculo conta também com a participação da diva transformista Siboney, uma cantora que ganha vida a partir das memórias da dupla e da curiosa presença de uma mulher de um atirador de facas.

Os ingressos já estão à venda pelo site Eventim: Plateia R$50 (inteira) R$25 (meia) | Balcão R$30 (inteira) R$15 (meia). Acesse a página do Instituto Usiminas no site Eventim pelo link: https://bit.ly/ingressosIU.

EDUCAR E BRINCAR

O segundo encontro do curso “O brincar como modo de estar no mundo: educar e brincar, na vida e na escola”, com o Coletivo Aqui que a gente brinca (SP), será na próxima quinta (28/10). O curso propõe um olhar para aspectos do brincar que constituem a própria vida e para a escola como lugar potente de expressão destes gestos. O coletivo “Aqui que a gente brinca!” é formado por artistas educadoras engajadas em pautas afirmativas por infâncias mais lúdicas na cidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo: sympla.com/educativoinstitutousiminas.

O curso encerra a temporada de 2021 dos cursos do Programa de Formação de Professores e Arte-Educadores do Instituto Usiminas, que contou com quatro cursos divididos em dois encontros cada, somando 16 horas de capacitação ofertada a cerca de 200 professores alcançando 120 cidades de diferentes estados brasileiros, além de Lisboa (Portugal).