A Orquestra Mineira de Rock apresenta, neste sábado (27), 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, o seu mais novo show com um repertório inteiramente dedicado aos Beatles. A apresentação tem o patrocínio da Sada e realização do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Os ingressos do show da Orquestra Mineira de Rock estão à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site Eventim pelo site www.eventim.com.br. Ingressos: Plateia R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia) | Balcão R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia). Acesse o site da Eventim pelo link: https://bit.ly/3qPCAS5.

Os treze artistas vão apresentar novas roupagens e arranjos especiais para a obra dos Beatles, uma homenagem à maior banda de rock de todos os tempos. Uma das releituras feitas pela Orquestra é a música Come Together, que tem uma interpretação com elementos tribais e é um dos pontos altos do show.

A formação da Orquestra Mineira de Rock conta com quatro guitarras, três baixos, dois teclados, duas baterias, sopro, bandolim, violões, percussão e um coro com dez vozes. Os músicos Renato Savassi, Sânzio Brandão, Marcelo Cioglia, Rufino Silvério, André Godoy, Khadhu Capanema, Rodrigo Garcia, Raphael Rocha, Bhydhu Capanema, Avelar Jr, Leo Dias, Guilherme Castro e André Mola.