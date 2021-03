Usiminas amplia atuação em parcerias sociais

Em um contexto de resultados operacionais e financeiros bastante positivos, a Usiminas vem comemorando, também, a ampliação de seus patrocínios. A companhia agora é uma das apoiadoras do Sempre um Papo, um dos mais reconhecidos e longevos projetos de promoção da literatura no país.

A empresa também segue patrocinando iniciativas da Fundação Clóvis Salgado, responsável pelo Palácio das Artes, e da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, além de uma série de outras ações.

Mesmo com os desafios que ainda estão sendo impostos pela pandemia, a empresa segue com seu propósito de incentivo a projetos que promovam o desenvolvimento das comunidades. Em 2020, a Usiminas, por meio do Instituto Usiminas, braço social da companhia em cultura e esporte, superou o valor investido em 2019 e fechou o período com R$ 24 milhões destinados a 80 iniciativas culturais, esportivas e sociais, por meio das leis de incentivo à Cultura e ao Esporte, Fundo Nacional do Idoso, Pronas (Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência) e Pronon (Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica) em Minas Gerais e São Paulo.

Em 2019, o valor investido havia sido de R$ 13,5 milhões em 72 projetos. Para 2021, a expectativa da companhia é ampliar o valor e apoiar inciativas nas diversas localidades onde está presente.