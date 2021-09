Visita guiada na Estação Pedra Mole de Ipatinga foi aberta no último domingo

O projeto Pedra Mole – Estação das Artes abre mais um caminho para o conhecimento sobre os bens tombados pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Ipatinga (MG). Lançado no último domingo (19), com duas sessões de visita guiada às Ruínas da Estação de Pedra Mole. A iniciativa propõe uma agenda de atividades artísticas e culturais, gratuitas, sobre educação patrimonial para a comunidade do Vale do Aço. O projeto é realizado pelo Grupo Teatral Boca de Cena com o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

A história da primeira estação ferroviária do Vale do Aço, a Estação Ferroviária de Pedra Mole, fundada em 1922, tombada pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Ipatinga, é contada durante a visita guiada, de forma interativa, por meio da intervenção teatral “Retrato de trem”. Ao longo da trilha de 650m, até chegar às Ruínas da Estação Pedra Mole, os atores também apresentam os demais bens tombados do município, assim como memórias da década de 20 até a fundação da Usiminas, em 26 de outubro de 1962. O elenco é formado por Mari Antonacci, Bárbara Pavione, Daniela Alves, Luis Yuner e Cláudio Oliver, com direção de Claudinei de Souza, produção de Marilda Lyra, assistência de direção de Rodolfo Bello e assessoria de imprensa de Silvania Pereira.

MEMÓRIA VIVA

O engenheiro aposentado José Couto Filho, de 80 anos, participou da primeira sessão da visita guiada às Ruínas da Estação Pedra Mole compartilhando muitas histórias sobre o Patrimônio Histórico de Ipatinga. Morador do município desde a década de 70, quando veio para trabalhar na Usiminas, o Sr. Zé Coutinho teve a oportunidade de visitar as Ruínas da Estação Pedra Mole pela primeira vez, desde as obras de restauro realizadas em 2019.

“Assim como a cidade precisa da Usiminas para produzir o aço, as pessoas precisam de cultura, de arte, de conhecimento e de coisas bonitas como essas que vimos aqui [referindo-se à intervenção Retrato de Trem]. Na primeira vez que visito a Pedra Mole, fui presenteado com momentos como esse. Todo mundo precisa vir aqui e conhecer esse lugar, que é parte da nossa história”, comentou.

“Estou emocionada de ouvir a história das Ruínas da Estação Pedra Mole com essa intervenção maravilhosa. Com o projeto de educação patrimonial, esperamos que a comunidade do Vale do Aço venha vivenciar esse momento incrível de conhecimento e se apropriar da nossa história”, afirmou a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, apresentando também as ações de salvaguarda dos bens tombados do município realizadas pela Usiminas, com o apoio do Instituto Usiminas, na abertura do projeto Pedra Mole – Estação da Artes.

Serviço:

Pedra Mole – Estação das Artes

Visita guiada nos dias 26/09, 10 e 24/10, 28/11 e 05/12 (domingos)

Local: Ruínas da Estação Pedra Mole – Avenida Itália, 1.767, Cariru – Ipatinga (MG)

Agendamento gratuito: (31) 98437-3330, de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30.

Vagas Limitadas