Visitas Teatralizadas do Instituto Usiminas terão sessões gratuitas na próxima semana

O Instituto Usiminas, por meio da Ação Educativa, realizará três sessões do programa “Visitas Teatralizadas” com visitação ao Teatro Zélia Olguin, de terça a quinta-feira da próxima semana (05, 06 e 07/10), sempre às 19h. Em respeito aos protocolos de prevenção à Covid-19, a visita é voltada para famílias e grupos reduzidos.

A encenação conta a origem e a história do teatro de maneira dinâmica e interativa. Os atores Diego Martins e Luzia di Resende, juntamente com o público presente, têm a oportunidade de ver e explorar a estrutura do Teatro Zélia Olguin a partir de um texto lúdico, que compara o teatro a um navio. A classificação é livre.

O agendamento, gratuito, pode ser feito pelo: (31) 98437-3330 (WhatsApp), das 8h30 às 17h.