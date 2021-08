Abertas as inscrições para a Feira do Empreendedor Digital 2021, do Sebrae

A Feira do Empreendedor Digital 2021, do Sebrae, está com inscrições abertas para os visitantes. O maior evento de empreendedorismo do mundo ocorre de 23 a 27 de outubro, das 10h às 20h. Durante os cinco dias, quem pretende empreender ou já tem uma micro ou pequena empresa encontrará uma programação diversificada, com muita informação e oportunidades de negócio, totalmente gratuita e 100% online.

A Feira vai ser realizada na plataforma de realidade virtual Sebrae Experience, que permite uma navegação em ambiente 3D fácil, intuitiva, com acesso imediato aos expositores, conteúdos e soluções para os pequenos negócios. Com poucos cliques, os empreendedores também poderão fazer contato com o atendimento remoto e conversar com os consultores do Sebrae, disponíveis para tirar dúvidas e passar orientações.

O Sebrae Experience é compatível com os navegadores Chrome, Firefox, Edge, Safari e IE, podendo ser acessado por tablet, celular e desktop.

Durante a Feira, haverá uma programação variada de palestras – todas com intérpretes de Libras – formando jornadas de conhecimento sobre finanças, vendas, atuação na internet, inserção no mercado internacional, MEI, entre outros temas.

Além disso, serão promovidas Rodadas de Negócios Virtuais, nas quais empresas terão a oportunidade de negociar diretamente seus produtos e serviços. Nas Rodadas, potenciais compradores e vendedores se reúnem de forma online para fazer transações comerciais conforme interesses em comum. A previsão é que sejam realizadas cerca de 300 reuniões envolvendo 260 participantes.

Outra atração da Feira será a Vitrine, um formato novo para o empreendedor apresentar sua marca, produtos e serviços ao público, trocar cartões de visita virtuais e já encaminhar negociações.

“A Feira do Empreendedor 2021 está totalmente conectada com a realidade atual. Além da gama de informações e conhecimento que o evento tradicionalmente oferece para o dono ou dona de um pequeno negócio ter sucesso, também vai trazer o aprendizado adquirido nesses tempos de pandemia”, destaca o presidente do Sebrae, Carlos Melles. “O visitante vai ter contato com muito conteúdo, ideias, soluções e oportunidades para poder levar para o dia a dia do seu empreendimento.”

Para se inscrever na Feira do Empreendedor Digital 2021, basta acessar: feiradoempreendedor21.com.br

LANÇAMENTO

O lançamento da Feira ocorre em 5 de outubro com uma programação variada para pequenos negócios em comemoração ao Dia do Empreendedor. Na data, o público poderá assistir a uma palestra e acompanhar um painel de discussão sobre empreendedorismo e a retomada econômica.