Ações da Usiminas estão entre as dez maiores valorizações do iBovespa em 2020

As ações preferenciais da Usiminas (USIM5) ocuparam a sétima posição entre as 77 ações que faziam parte do Ibov em 2020, o principal índice da B3, a Bolsa de Valores Brasileira.

No ano passado, as ações preferenciais da Usiminas acumularam uma valorização de 55,1%, enquanto as ações ordinárias (USIM3) apresentaram uma alta de 60,3%, refletindo a confiança dos investidores no desempenho positivo que vem sendo apresentado pela empresa ao longo dos últimos trimestres. Como comparação, o índice IBov apresentou uma valorização de 2,92%.