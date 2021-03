Ações da Usiminas mantêm destaque na bolsa

Na esteira dos bons números divulgados pela Usiminas em fevereiro, as ações da companhia seguem em destaque na bolsa de valores. Na primeira semana de março, os papeis da empresa figuraram entre os cinco de maior valorização no Ibovespa. Em fevereiro, estiveram entre as três maiores valorizações do índice, com mais de 23% de ganho. Em 2020, a Usiminas já havia figurado entre as dez ações mais valorizadas no Ibovespa.

Na avaliação do vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Alberto Ono, esses resultados sinalizam uma confiança do mercado nas perspectivas da companhia. “Enfrentamos momentos difíceis no ano passado e conseguimos registrar uma recuperação forte dos nossos resultados. Tivemos a elevação da nossa nota de crédito pela Standard & Poors e continuamos trabalhando firmemente. Temos uma previsão de investimentos de R$ 1,5 bilhão para este ano e estamos nos preparando para a retomada do Alto-Forno 2, prevista para junho”, ressalta Ono.

Esse é o último equipamento desligado em razão da pandemia que permanece com as operações suspensas. Com a retomada do Alto-Forno 2, a Usina de Ipatinga voltará a operar a plena carga na produção de placas. Em 2020, a Usiminas registrou seu melhor Ebitda Ajustado em 12 anos, R$ 3,2 bilhões, além de um lucro líquido de R$ 1,3 bilhão.