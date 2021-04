Ações da Usiminas têm a maior cotação dos últimos anos

As ações preferenciais da Usiminas (USIM5) vêm em uma trajetória de alta na B3 e registraram a maior cotação dos últimos 10 anos na quinta-feira (15). Após o fechamento do mercado, os papeis da empresa valiam R$ 21,00 (variação positiva de 0,91%), o mais alto desde 18 de março de 2011, quando fecharam em R$ 21,08. As ações ordinárias da Companhia (USIM3) também tiveram uma boa performance e fecharam o dia valendo R$ 22,44 – a maior cotação desde 2015.

Nos três primeiros meses deste ano, as ações da companhia também se posicionaram entre as maiores altas da B3 – oitavo lugar no ranking geral. Já nos últimos 12 meses, as ações preferenciais tiveram uma valorização de 336% – em termos de comparação, no mesmo período, o principal índice da Bolsa registrou alta de 51%.

“Os números mostram a confiança que o mercado deposita na Usiminas, no trabalho que a empresa desenvolve para atender às demandas, com foco principalmente na manutenção do abastecimento dos nossos clientes do mercado interno. Esse é o objetivo central da empresa neste momento, como divulgamos no último Comunicado ao Mercado”, afirma o vice-presidente de Finanças e Relações com o Mercado, Alberto Ono. No documento citado, de 22 de março, a Usiminas informou que do total de vendas entre 1º de janeiro e 20 de março deste ano, 93% foram destinadas ao mercado doméstico.

A próxima divulgação de resultados da companhia, referente ao primeiro trimestre, está agendada para o próximo dia 23.