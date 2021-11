Governo confirma a operação de um dos dois caminhões de bombeiros e estação de comunicação operacional inicialmente não presencial

Após a repercussão da matéria do portal CARTA DE NOTÍCIAS abordando a ausência de equipamentos de segurança no Aeroporto Regional do Vale do Aço, depois da sua parcial reforma, o Governo de Minas Gerais publicou nota de esclarecimento, nesta terça-feira (30). No comunicado (publicado a abaixo), o governo mineiro informa que dos dois caminhões antes existentes, um estará disponível junto com uma Estação Permissionária de Telecomunicações Aeronáuticas (EPTA) que atuará no modo automático (ERAA), até a conclusão da licitação para contratação do efetivo que irá operar a EPTA presencialmente.

Conforme informamos na reportagem, o Aeroporto Regional tem a capacidade operacional para 160 mil passageiros/ano. No entanto, pela nova regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicada em 2017, os aeroportos com movimentação inferior a 200 mil passageiros por ano, não precisarão manter caminhões de combate a incêndio para operação.

Porém, se o Aeroporto Regional do Vale do Aço, situado no Distrito Industrial de Santana do Paraíso, ficasse sem a estrutura de combate a incêndios, estaria vulnerável em caso de sinistros. Isso porque, além do terminal situar-se a 7 km do quartel do Corpo de Bombeiros Militar localizado no Centro de Ipatinga, o tempo de deslocamento de qualquer viatura e o risco do fechamento da passagem de nível da Estrada de Ferro Vitória Minas no trajeto (com o grande tráfego de trens durante todo o dia) poderia agravar as condições de salvamento.

DIREITO DE RESPOSTA

Dentro do direito de resposta, publicamos a seguir a íntegra do comunicado oficial do Governo de Minas Gerais:

Com a finalidade de elucidar as informações anteriormente divulgadas na notícia intitulada “URGENTE: Aeroporto do Vale Aço reabre sem torre e caminhão de bombeiros”, no dia 30 de novembro de 2021, na seção Economia do Portal Carta de Notícias, o Governo de Minas Gerais informa que:

No ano de 2016, o Aeroporto Regional do Vale do Aço foi entregue pela USIMINAS ao Governo de Minas Gerais com a estação Permissionária de Telecomunicações Aeronáuticas (EPTA) operacional e com dois caminhões contra incêndio (CCI), sendo que um deles foi entregue pelo próprio Governo de Minas Gerais em 2014 e ainda está em operação;

O Governo de Minas entregou, por meio da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura (SAC/MINFRA), um Pórtico e um Raio-X novos.

Ao contrário da informação veiculada por este veículo de comunicação, o Governo de Minas sempre manteve o Serviço de Salvamento e Combate a Incêndio (SESCINC) e a operação do EPTA, conforme previsto em contrato.

Mesmo considerando que, conforme regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), não é obrigatória a presença do equipamento, por ter movimentação menor que 200 mil passageiros por ano*, o aeroporto retoma no dia 01/12/2021 suas operações com um caminhão contra incêndio (CCI) operacional, com brigada de incêndio já contratada pela Infraero, e com o EPTA operacional, no modo automático (ERAA), até a conclusão da licitação para contratação do efetivo que irá operar presencialmente a EPTA.

(*) https://www.gov.br/anac/pt–br/noticias/2017/anac–revisa–criterios–para–prevencao–ecombate–a–incendio–em–aerodromo–de–menor–porte

Direito de resposta – Carta de Noticias