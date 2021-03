Aperam se destaca novamente por “Excelência de Gestão de Pessoas”

A Aperam foi reconhecida entre as 10 empresas brasileiras que se destacaram, em 2020, pela “Excelência de Gestão de Pessoas”. A premiação teve como base uma ampla pesquisa realizada anualmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) in Company acerca das práticas e processos de gestão de pessoas conduzidos pelas empresas em suas operações.

Ao todo, 400 empresas concorreram à premiação, sendo que a Aperam se destacou entre as 10 empresas brasileiras que mais investiram em capital humano em 2020, figurando na 7ª posição do ranking, em meio às 46 empresas finalistas. Para Rodrigo Heronville, diretor de RH da Aperam, essa consagração é fruto de um trabalho estruturado conduzido por todas as nossas equipes e com olhar cuidadoso que tem as pessoas entre seus principais pilares norteadores e valoriza a inclusão e a diversidade em toda a sua operação.

O diretor ressalta ainda que o comprometimento e assertividade das lideranças da empresa na tomada de decisões foi fundamental. “Apesar dos desafios, a Aperam não precisou parar sua produção, em 2020. Não demitimos empregados em decorrência da pandemia e conseguimos retomar imediatamente nossas atividades quando foi necessário”, ressalta.