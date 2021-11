O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) retoma as atividades do Laboratório de Inovação e Soluções Unileste (Unilab), após um ano de suspensão devido aos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A partir desta terça-feira (30), empresas e organizações do Vale do Aço que buscam soluções nos campos da gestão, produção e prestação de serviços, podem cadastrar demandas no site: unileste.catolica.edu.br, até o dia 12 de dezembro.

O Unilab estuda, pesquisa, analisa e propõe, de forma gratuita, soluções estratégicas para pequenas, médias e grandes empresas, públicas ou privadas. Além disso, também possibilita aos estudantes envolvidos a aprendizagem a partir de demandas e situações reais, aproximando o acadêmico do mundo do trabalho e das necessidades do mercado.

“O Laboratório contribui para o desenvolvimento de competências fundamentais para a ampliação do pensamento crítico, resolução de problemas, liderança, visão sistêmica, consciência social e flexibilidade para lidar com pessoas, situações e culturas organizacionais diversas”, explica o pró-reitor acadêmico do Unileste, Dr. Marcelo Vieira Corrêa. O docente acrescenta que as demandas cadastradas, até o dia 12 de dezembro e que forem aprovadas pela comissão de gestão do Unilab, serão realizadas já a partir do primeiro semestre de 2022.

COMO CADASTRAR SUA DEMANDA

Os interessados em cadastrar situações-problema no Unilab podem inscrever suas demandas no link unileste.catolica.edu.br/portal/extensao-e-comunidade/unileste-corporativa/unilab, registrando-a em nome de uma pessoa jurídica, podendo ser de qualquer natureza (público ou privada) dos segmentos da indústria, do comércio, de serviços ou ONGs. A partir do cadastro, a comissão responsável pelo projeto irá avaliar a demanda, selecioná-la e, em seguida, definir a equipe de atuação composta por professores, pesquisadores, universitários e demais profissionais.

Uma vez avaliada e acatada a demanda, será realizada a assinatura do termo de aceite de cooperação técnica entre as partes. A partir daí a empresa/órgão demandante e a equipe Unilab designada irão atuar juntos no desenvolvimento do projeto, por meio de consecutivas reuniões, até a entrega final da solução.

A proposta da iniciativa é a utilização de metodologia colaborativa, dialógica e de corresponsabilidade no desenvolvimento das soluções necessárias. Para esse trabalho são formadas equipes multidisciplinares, de acordo com cada demanda, para análise, planejamento e execução da proposta de solução. Dessa forma, um único projeto pode agregar estudantes de diferentes áreas do conhecimento.

Serviço:

Laboratório de Inovação e Soluções Unileste (Unilab)

Cadastro de demandas: até 12/12

Inscrição: unileste.catolica.edu.br/portal/extensao-e-comunidade/unileste-corporativa/unilab