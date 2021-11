Apartir desta quarta-feira (17), o Governo Federal inicia o pagamento do Auxílio Brasil, novo programa social executado pelo Ministério da Cidadania, destinado a famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza.

O calendário de pagamento é o mesmo do antigo programa, o Bolsa Família: os primeiros a receber são os beneficiários que tenham o Número de Identificação Social (NIS) com final 1. Em seguida vêm os que têm final 2 e, assim, sucessivamente. Sábados e domingos não entram no calendário, que adota como parâmetro os últimos dez dias úteis do mês.

Os beneficiários ativos do Bolsa Família migraram automaticamente para o Auxílio Brasil, sem necessidade de novo cadastramento. Os cartões e senhas utilizados para saque do Bolsa Família também seguem válidos e podem ser usados para receber o novo programa social.

“É um marco na história das políticas públicas brasileiras. O Auxílio Brasil propõe integrar de forma eficiente e inovadora as políticas de assistência social, segurança alimentar, saúde, educação e emprego, garantindo renda básica às pessoas mais necessitadas e formando uma teia de proteção social”, afirmou o ministro da Cidadania, João Roma. “Ao mesmo tempo, o programa oferece caminhos para que essas famílias garantam sua autonomia e se emancipem economicamente”, completou.

Em novembro de 2021, o Auxílio Brasil será pago a 14,5 milhões de famílias, por meio da Caixa Econômica Federal. “Estamos pagando há um ano e meio o Auxílio Emergencial, sempre pagamos o Bolsa Família e todos os benefícios sociais, então não temos dificuldade de continuar pagando o benefício que for. No caso do Auxílio Brasil, vamos pagar tanto nas agências quanto da parte do Caixa Tem. Qual é a vantagem da Caixa Econômica Federal? As pessoas podem receber em qualquer um dos dois canais, seja digital, que temos 109 milhões de contas correntes (nenhum país no hemisfério sul tem 109 milhões de contas correntes digitais), quanto nas agências, são ao redor de 4.200 pelo Brasil, além de 13 mil lotéricas”, ressaltou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

VALORES

O valor médio repassado pelo novo programa social foi corrigido em quase 20%. O benefício médio pago às famílias passou de R$ 186,68, em outubro, para R$ 224,41 em novembro. Já a partir de dezembro, o Governo Federal almeja pagar um complemento que vai garantir a cada família, até dezembro de 2022, o recebimento de ao menos R$ 400 mensais. Os recursos estão previstos na PEC 23/2021, em tramitação no Congresso Nacional.

Também em dezembro, a estimativa é de que o Auxílio Brasil chegue a 17 milhões de famílias, o que representa mais de 50 milhões de brasileiros ou um quarto da população. Com isso, será zerada a fila de espera de pessoas inscritas no Cadastro Único habilitadas ao programa.

APLICATIVOS

Os beneficiários podem consultar os valores e outras informações sobre o Programa Auxílio Brasil no antigo aplicativo do Bolsa Família ou pela Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania, por meio do telefone 121. Os dados estarão disponíveis para consulta até o fim desta semana.

Já as famílias que recebem o Bolsa Família pelo aplicativo Caixa Tem, em conta Poupança Digital, receberão o Auxílio Brasil na mesma modalidade de pagamento e poderão continuar movimentando seu benefício pelo aplicativo, como pagamento de boletos e contas de água e luz, transferência de valores, compras com cartão virtual e QR Code, além de saque sem cartão.

Além disso, o Caixa Tem trouxe uma novidade que é a consulta aos valores e parcelas do Auxílio Brasil.

A Caixa está oferecendo também o novo aplicativo do Auxilio Brasil, disponível para ser baixado em IOS e Android. A ferramenta permite consulta às parcelas e valores do benefício, receber mensagens e informações sobre o programa e consultar o calendário de pagamento.

OUTROS CANAIS

Além dos aplicativos, os beneficiários do Auxilio Brasil contam com outros canais para saque e consulta de informações: terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, além das agências do banco, que voltam a funcionar em horário normal, a partir das 10h, no dia 23 de novembro. São 4.267 agências e postos de atendimento, 27.206 terminais de autoatendimento, 13.393 casas lotéricas e 2.655 correspondentes bancários.