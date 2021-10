BDMG anuncia redução de taxa da linha Pronampe

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) reduziu para 5% ao ano + Selic a taxa para micro e pequenas empresas do Estado interessadas em obter crédito por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). O movimento – anunciado nesta terça-feira (5), Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa – diferencia o banco da concorrência, uma vez que as demais instituições financeiras do mercado estão praticando uma taxa de 6% ao ano + Selic, limite estabelecido pelo programa.

Somando-se o Pronampe e outras linhas de crédito para as micro e pequenas empresas, o BDMG já desembolsou para o segmento cerca de R$ 1,1 bilhão desde a decretação oficial do início da pandemia, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março de 2020. Este patamar é recorde na história do banco.

De acordo com o presidente do BDMG, Sergio Gusmão, as micro e pequenas empresas têm importância estratégica, pois são responsáveis pela maior parte da geração de empregos no estado.

“Como banco de desenvolvimento, sempre buscamos encontrar oportunidades de tornar o crédito cada vez mais acessível. A operação do Pronampe com uma taxa diferenciada se encaixa nesse contexto. Estamos sintonizados com a demanda da sociedade nesse momento desafiador deflagrado pela pandemia, sem nos descuidar da necessária sustentabilidade financeira da instituição”, explica Gusmão.

EMPREENDEDORISMO FEMININO E TURISMO

O crédito da linha Pronampe pode ser aplicado em capital de giro ou em investimentos, com prazo total de 48 meses para pagar e 11 meses de carência. Além da menor taxa de juros, o BDMG possui outros diferenciais em relação ao restante do mercado. Empresas com participação feminina no capital social maior ou igual a 50%, há pelo menos seis meses, e empreendimentos da cadeia de turismo, eventos, bares e restaurantes, contam com Tarifa de Abertura e Acompanhamento de Crédito (TAAC) reduzida.

COMO SOLICITAR O CRÉDITO

Os pedidos de crédito podem ser feitos por meio do BDMG Digital, plataforma de atendimento do banco disponibilizada no site www.bdmg.mg.gov.br. O processo garante menos burocracia e mais agilidade na concessão do crédito. Além disso, o BDMG conta com uma rede de 400 correspondentes bancários em todo o estado de Minas Gerais, o que permite maior capilaridade no alcance das regiões mineiras. A lista dos correspondentes também está disponível no site do banco.