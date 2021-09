Caixa Tem oferece crédito de até R$ 1 mil pelo celular

Uma modalidade de empréstimo 100% digital para pessoas de baixa renda. Esse é o Crédito Caixa Tem lançado nesta segunda-feira (27), em cerimônia no Palácio do Planalto. O empréstimo poderá ser solicitado por cerca de 100 milhões de clientes diretamente pelo celular. Os valores vão de R$ 300 a R$ 1 mil. O lançamento faz parte das celebrações dos Mil Dias de trabalho e entregas do governo.

São duas linhas de crédito, a Caixa Tem Pessoal e a Caixa Tem para o Seu Negócio com taxas de juros de 3,99% ao mês e pagamento em até 24 vezes.

“Espero colaborar bastante com meu país assim como ter a colaboração de todos vocês. O Brasil será amanhã o que cada um de nós fizermos no dia de hoje”, disse o presidente Jair Bolsonaro ao discursar no evento.

A atualização cadastral e a solicitação do crédito, sujeito à aprovação, estarão disponíveis de forma escalonada aos clientes que têm contas digitais no Caixa Tem, conforme o mês de aniversário. A partir desta segunda-feira (27) a opção está disponível para quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro.

A abertura de conta no aplicativo Caixa Tem para novos usuários será possível a partir do dia 8 de novembro, também de forma escalonada considerando o mês de nascimento.

Os empréstimos buscam apoiar pessoas como trabalhadores informais que não costumam ter acesso ao crédito. “O que estamos fazendo nessa fase é poder ajudar as pessoas que estavam recebendo o auxílio emergencial, e outras também, a grande maioria informal que quando vão tomar um crédito, elas pegam a partir de 15% [de juros] ao mês. Elas pegam de agiotas, elas pegam fora do sistema financeiro”, disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

OPÇÕES DE CRÉDITO

As duas linhas de crédito estão sujeitas à análise de risco de crédito. De acordo com a Caixa, o prazo para análise após o pedido é de até 10 dias.

Crédito Caixa Tem Pessoal – para o cliente usar no que precisar, inclusive em despesas pessoais, como pagamentos de dívidas.

Crédito Caixa Tem para o Seu Negócio – para investimento produtivo no negócio. Pode ser usado, por exemplo, para pagar fornecedores, contas de água, luz, internet, aluguel e compra de matérias-primas ou mercadorias para revenda.

COMO OBTER O EMPRÉSTIMO

Fazer a atualização cadastral é fundamental para ter acesso ao crédito. Primeiro, o cliente deve atualizar gratuitamente o Caixa Tem nas lojas de aplicativos Google Play ou Apple Store. E então entrar no aplicativo e selecionar a opção para atualizar o cadastro. No processo de atualização será preciso digitalizar o documento de identidade e mandar uma foto tipo selfie do usuário.

Com o cadastro atualizado, a conta passa de Poupança Social Digital Caixa para Poupança Digital+. Ao clicar na opção Crédito Caixa Tem será possível solicitar o empréstimo. Quando aprovado, as parcelas são creditadas na Poupança Digital+.

CAIXA TEM

É uma plataforma bancária que permite receber e movimentar recursos financeiros por meio de conta digital. Entre os produtos e serviços do Caixa Tem estão pix e transferências, cartão de débito virtual e consulta a benefícios sociais

DESBUROCRATIZAÇÃO

Marcando o início das celebrações dos Mil Dias de governo, durante a cerimônia o presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que revoga 892 atos normativos sem eficiência ou validade. São decretos editados entre 1943 e 2020 que tratam de temas como abertura de créditos orçamentários, estruturas administrativas e programas que já foram exauridos ou até revogados. Com esse número, já são mais de 5 mil revogações na atual gestão.

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a presença de normas sem eficácia no arcabouço normativo causa prejuízo à população, geram dúvidas e insegurança jurídica. A revogação dos atos normativos simplifica pesquisas e facilita o acesso à legislação, segundo a Secretaria-Geral.

O presidente Jair Bolsonaro também assinou a alteração ao Decreto 6.182 que atualiza a Loteria Timemania. A modificação no decreto da Timemania aprimora o decreto de seleção dos clubes beneficiados.